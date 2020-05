Anmelden für Pfingstgottesdienste

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Noch hat sich die telefonische Anmeldung für Gottesdienste der Seelsorgeeinheit nicht so richtig eingespielt. Daher erinnert Pfarrer Uwe Lüttinger daran, sich für die Gottesdienste an Pfingsten am Donnerstag, 28. Mai, in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, im Pfarramt unter der Nummer 06202/92 62 80 anzumelden. Nur mit Anmeldung kann an den Messen teilgenommen werden.

Am Pfingstfest sind folgende Gottesdienste vorgesehen: Samstag, 18.30 Uhr, in St. Kilian, Oftersheim, Sonntag, 10.30 Uhr, in St. Nikolaus in Plankstadt und 11 Uhr in St. Maria Schwetzingen; Pfingstmontag, 10.30 Uhr, in St. Kilian, Oftersheim, 11 Uhr in St. Maria, Schwetzingen. Die Messe am Beginn des Pfingstfestes am Samstagabend wird aus St. Pankratius aufgezeichnet ist Sonntag online zu sehen unter www.kath-se-schwetzingen.de. zg

