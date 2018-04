Anzeige

„Franz von Lenbach und die Schönen seiner Zeit“ lautet der Titel einer Ausstellung, die am nächsten Sonntag, 22. April, um 11 Uhr im Karl-Wörn-Haus eröffnet wird.

Der aktuell entstehenden Städtepartnerschaft mit der bayerischen Spargelstadt Schrobenhausen ist es zu verdanken, dass Franz von Lenbach mit den „Schönen seiner Zeit“ im städtischen Museum präsentiert wird, heißt es in einer Pressemitteilung von Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf. Bei der Schau handelt es sich um ein „Mitbringsel“ und zugleich eine kulturelle Visitenkarte der bayerischen Kleinstadt, die ihrem berühmtesten Sohn zu Ehren anlässlich seines 180. Geburtstages (2016) diese Ausstellung ausrichtete.

Der als Malerfürst bekannte Franz von Lenbach kam am 13. Dezember 1836 in Schrobenhausen zur Welt. Schon bald nach seinem Studium in München stieg er dort, wie auch in Berlin und Wien zum Maler der Gesellschaft auf. Alle, die von Rang und Namen waren, allen voran das preußische Kaiserhaus, gaben bei ihm Porträts in Auftrag. Franz von Lenbach prägte eine Künstlergeneration, die historisch mit der Gründerzeit zusammenfällt, und nimmt als solcher einen festen Platz in der Kunstgeschichte ein. Unbestritten kann Franz Lenbach (er wurde erst 1882 geadelt), wie kein anderer seiner Zeitgenossen, als „der“ Maler des Historismus gelten.