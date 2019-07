Anne Funder neue Präsidentin

Unter dem Motto „Wir flitzen durch das Jahr“ hatte Anja Mitsch das Präsidentenamt beim Lions-Club Churpfalz vor genau einem Jahr übernommen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Nachdem der Club in dieser Zeit tatsächlich von einer zur nächsten Aktion geflitzt war, übergab sie das Amt nun turnusmäßig während eines kleinen Festakts an ihre bisherige Stellvertreterin, Anne Funder.

