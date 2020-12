Anonymität des Internets ausgenutzt

Schwetzingen/Oftersheim.Welche Gefahren und Ärgernisse mit dem Internet-Shopping verbunden sein können, zeigte eine Verhandlung vor dem Amtsgericht in Schwetzingen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte gegen die 37-Jährige aus Oftersheim Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs erhoben. Nach Ausführungen der Anklagebehörde hatte die Oftersheimerin zunächst in der letztjährigen Vorweihnachtszeit über das Internet ein Handy zum Preis von 740 Euro angeboten. Mit einer Kaufinteressentin aus dem Schwäbischen wurde sie schließlich handelseinig. Diese überwies die Summe auf das Konto der Angeklagten und wartete dann auf das Eintreffen der Ware, die jedoch nie kam.

Der zweite verhandelte Fall ereignete sich im Januar dieses Jahres. Hier hatte die Angeklagte eine neue, unbenutzte Geldbörse zum Preis von 68 Euro angeboten. Eine Interessentin aus Ingolstadt entschloss sich zum Kauf und überwies ebenfalls den Preis. Im Weiteren kam es tatsächlich zur Auslieferung, allerdings war die Enttäuschung groß. Das als neu und unbenutzt bezeichnete Stück wies erhebliche Schäden beziehungsweise Gebrauchsspuren auf und entsprach keinesfalls dem Angebot.

Der Zeuge, dessen Partnerin das Handy bestellt und bezahlt hatte, schilderte bildhaft das Öffnen des Pakets und die Geschehnisse im Anschluss. So hatten sich schon im Vorfeld gewisse Auffälligkeiten gezeigt, zum Beispiel sei das Paket tagelang nicht eingetroffen und die Rückverfolgungsmöglichkeiten führten zu einer völlig anderen Person. Daneben war das Adressenfeld fehlerhaft und unprofessionell ausgefüllt.

Nachdem das Paket schließlich eingetroffen war, wurde es gemeinsam geöffnet. Das Öffnen habe man dann dokumentiert, das heißt gefilmt und schließlich festgestellt, dass sich keine Ware im Paket befand. Allerdings so ganz ohne Inhalt war es dann doch nicht: Die Rechnung hatte man mitgeschickt.

Zweimal verkauft

Im Anschluss daran wurde ein weiterer Zeuge gehört. Dieser hatte einige Wochen davor genau dieses Handy erworben, das in dem leeren Paket hätte sein sollen. Dieser Kauf war regulär erfolgt. Allerdings fand das Geschehen nicht digital, sondern analog statt. Verkauf und Übergabe der Ware erfolgten an der Haustür der Angeklagten – durch den inzwischen getrennt lebenden Ehemann. Ein und derselbe Gegenstand war also ein zweites Mal verkauft worden.

Zum zweiten Anklagepunkt wurde die 27-jährige Geschädigte aus Ingolstadt gehört. Sie schilderte, wie sie im Internet die „neue und ungebrauchte“ Geldbörse gekauft hatte und im Gegenzug eine völlig inakzeptable Ware erhalten habe. Ihr Ehemann und sie hätten daraufhin die Angeklagte angeschrieben und ihr Geld zurückgefordert.

Zum besseren Verständnis hatte die Zeugin das „Corpus Delicti“ mitgebracht, so dass sich alle von dem Zustand der Geldbörse ein eigenes Bild machen konnten. Erfreulich am Rande war, dass die Angeklagte ihre Geldbörse zurücknahm und im Gegenzug den Kaufpreis erstattete.

Schlechte Sozialprognose

In ihrem umfassenden und detaillierten Plädoyer sah die Vertreterin der Staatsanwaltschaft die Anklage in allen Punkten bestätigt. Die Schilderungen der Zeugen seien glaubhaft und nachvollziehbar. Die Angeklagte habe sich durch ihr Handeln eine nicht ganz unbeachtliche Einnahmequelle geschaffen und sei somit gewerbsmäßig vorgegangen.

Hinzu kämen einschlägige Vorstrafen, die zudem noch in einem engen zeitlichen Zusammenhang zu den verhandelten Delikten stünden. Sie forderte deshalb eine zehnmonatige Freiheitsstrafe. Mit Blick auf die schlechte Sozialprognose sah sie die Voraussetzungen für eine Bewährung nicht gegeben.

Der Verteidiger brachte einige Zweifel an der Täterschaft seiner Mandantin zum Ausdruck. Er gab zu bedenken, dass dem Ehemann Zugang zum Account der Angeklagten möglich gewesen sein könnte und dieser damit das Handygeschäft – ohne Wissen seiner Mandantin – hätte tätigen können. Hierzu regte er weitere Ermittlungen an. Er forderte daher in diesem Punkt Freispruch. Hinsichtlich des Sachverhalts mit der Geldbörse hielt er eine Geldstrafe für ausreichend. Schließlich sei der Schaden beglichen.

Die Vorsitzende Richterin Neuschl verurteilte die Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Betrugs in zwei Fällen zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe. Auch sie sah keine Möglichkeit, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Die Vorsitzende kam zur Überzeugung, dass die Angeklagte entweder allein oder gemeinsam mit ihrem Ex-Mann verantwortlich sei.

Ihren Hinweisen auf dessen mögliche Alleintäterschaft könne mit Blick auf ihr zurückliegendes Verhalten nicht gefolgt werden. Vielmehr, konstatierte die Vorsitzende, könne sie im Leben ohne Lügen nicht mehr auskommen und wisse nicht mehr, wie es gehe, die Wahrheit zu sagen. Es sei einfach ihre Masche, Dinge zu verkaufen, die sie nicht mehr besitzt und das in der Anonymität des Internets.

