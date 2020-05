„Anreize zur Einsparung von Müll schaffen“

Etwa drei Milliarden To-go-Becher werden jährlich in Deutschland benutzt und nach einmaliger Verwendung weggeworfen. Das ist eine unvorstellbare Ressourcenverschwendung, heißt es in einer Pressemitteilung der Günen.

„Wir begrüßen es, dass auch die CDU Schwetzingen sich jetzt des Themas angenommen hat, und wie wir ein Pfandsystem für To-go-Becher in Schwetzingen fordert“, meint die Stadträtin und stellvertretende Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen Kathrin Vobis-Mink (SZ berichtete in der Ausgabe vom 14. Mai).

In Deutschland werden pro Jahr rund 350 000 Tonnen Müll durch Einwegverpackungen produziert. Bei der Vermeidung von Verpackungsmüll bildet Deutschland damit das Schlusslicht in Europa. Die Schwetzinger Grünen haben die Forderung nach einer Vermeidung von Einwegverpackungen im vergangenen Jahr in ihr Kommunalwahlprogramm geschrieben und sind seitdem in dieser Frage immer wieder aktiv gewesen. Zuletzt haben sie das Thema mit ihrem Berichtsantrag im Gemeinderat zu nachhaltiger Beschaffung und Vermeidung von Plastikabfall auf der Ebene der Stadt Schwetzingen in Angriff genommen.

Verpackungen auf Grünstreifen

Seit mehr als einem Jahr sammeln die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen außerdem große Mengen von Einweg- und Verpackungsplastik auf den Grünstreifen im Stadtgebiet – ein großer Teil davon sind To-go-Verpackungen, die nach einmaliger Benutzung einfach in der Natur entsorgt werden. Immer verknüpften die Grünen damit die Forderung einen mehrfach verwendbaren To-go-Becher einzuführen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Denn beim Spülen eines Mehrwegbechers falle 70 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid an als bei der Herstellung eines einzigen Bechers aus plastikbeschichteter Pappe.

Wie es an „Brennpunkten“ wie der Mannheimer Straße und den Kleinen Planken beispielsweise Sonntagabends aussieht, wenn rund um überfüllte Abfallbehälter leere Pizzaschachteln, verschieden große Eisbecher, Take-away-Essensverpackungen und leere Einwegflaschen liegen, ist dabei kein schöner Anblick. Das findet nicht nur Stadtrat Professor Josef Walch, sondern auch viele Bürger sind entsetzt: Der Müll ist hier ein besonderes Ärgernis.

Bilder in den sozialen Medien

Immer wieder thematisierten und illustrierten Bürger das Problem mit Bildern in den sozialen Medien im Internet oder wandten sich direkt an die Stadtverwaltung. Seitdem wird in diesen Bereichen der Innenstadt immer sonntagabends die Stadtreinigung tätig. Größere Mülleimer und vermehrter Einsatz der Stadtreinigung sind für die Schwetzinger Grünen aber eindeutig keine gute Lösung und belasten zudem das Stadtsäckel, wie die Mitglieder in ihrer Mitteilung betonen. Um hier zukunftsweisende und effektive Lösungen zu finden, seien Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen gefordert.

Die Mitglieder des Schwetzinger Ortsverbands der Grünen wünschen sich daher schon lange Modelle, die Anreize zur Mülleinsparung in der Kommune bieten. Wo das nicht möglich ist, verweisen sie auf das Beispiel der Stadt Tübingen, die als erste Kommune in Deutschland Anfang 2020 durch eine Entscheidung des Gemeinderats eine Steuer auf Einwegverpackungen von Mitnahmegerichten beschlossen hat, führen die Grünen ein Beispiel auf.

Die Stadträtinnen Dr. Susanne Hierschbiel und Sabine Walter sowie ihr Kollege Dr. Michael Rittmann finden besonders bemerkenswert, dass Rastatt auf Initiative der Freien Wähler und mit Unterstützung des dortigen Oberbürgermeisters ebenfalls die Einführung dieser kommunalen Steuer prüft.

Und der Fraktionssprecher der Grünen im Gemeinderat, Professor Josef Walch, ergänzt: „Es geht darum, die unterschiedlichen Modelle und Ansätze für eine solche Abgabe zu diskutieren und eine auf unsere Stadt zugeschnittene Lösung zu finden. Wenn wir dabei mit der CDU und vielleicht auch den anderen Fraktionen im Gemeinderat an einem Strang ziehen, freuen wir uns natürlich sehr.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020