Bei der Spektroskopie wird das Licht eines Sterns in seine Farben zerlegt, was dann Aufschluss über seine Atmosphäre gibt. Bei der Station wurde das Licht einer Glühbirne und das einer Wasserstofflampe untersucht. Und wie sehr sich doch das Auge täuschen kann, wenn es die Helligkeit einschätzen soll, zeigte die Station mit der Magnitudenbox. Obwohl das Auge meint, dass die Helligkeit der sechs Lampen linear wachse, steigt die Leistung der Lampen sogar etwa exponentiell an.

Für diese Projekte haben außer Enrico Malz auch die Lehrer Florian Seitz und Heiko Stangl ihre Schüler aus den beiden Astronomiekursen der Oberstufe sowie die Zehntklässler aus den NwT-Klassen (Naturwissenschaft und Technik) eingebunden. Die Hebelianer hatten auf diese Art ihre Freude, den interessierten „Explore Science“-Besuchern Methoden der Astronomie so anschaulich zu erklären. bs

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.07.2018