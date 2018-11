Ansturm auf lauter schöne Sachen

Die Sonne strahlt gestern Nachmittag über dem Palais Hirsch. Und was sonst das Wohnzimmer für Kultur der kurfürstlichen Residenz ist, gleicht derzeit mehr einem türkischen Basar. Wobei, zugegeben, das Mittelmeer vor der Tür fehlt. Aber im Inneren findet sich ein kleines Universum an Nützlichem und Schönem.

Einmal mehr gelang es den Damen des hiesigen Zonta-Clubs mit ihrem elften Wohltätigkeitsbasar von Büchern und Geschirr über Weihnachtsschmuck bis zu Kleidung für jedes Alter und jeden Geschmack ein beeindruckend attraktives Angebot für den kleinen Geldbeutel bereitzustellen. Und das scheint sich rumgesprochen zu haben: Die ersten Interessierten versuchten bereits eine Stunde vor Basareröffnung ins Palais Hirsch zu kommen. Als die Türen dann geöffnet wurden, kam das Ganze zumindest einem kleinen Ansturm gleich. Wolfgang Wahl aus Walldorf, der zufällig hier war, zeigte sich von dem Angebot begeistert. Vor allem die Bücher im ersten Obergeschoss fesselten ihn. Auch Eva Wolf war zum ersten Mal auf dem Basar und betonte, dass sie nun jedes Jahr zu kommen gedenke. „So schöne Sachen und dann auch noch alles für den guten Zweck.“ Ein Satz, den auch Karin Beier dick unterstrich. Sie kommt jedes Jahr und findet das Engagement der Zonta-Frauen bewundernswert. „Und daneben findet man jedes Jahr irgendetwas Schönes.“ Am wichtigsten ist ihr aber, dass das Geld komplett dem guten Zweck zugutekommt.

Geld fürs Generationenbüro

Der Erlös geht fast komplett an das lokale Projekt „Altersarmut und Frauen“. Leider, so die Zonta-Präsidentin Carola Czyzewski, ein zunehmend größer werdendes Problem. Der Fokus dieses Projekts liegt jedoch nicht nur bei akuter Hilfe, sondern auch der Prävention. „Mit dem Geld werden auch Bildungsmaßnahmen für jüngere Frauen finanziert.“ Nichts würde vor Altersarmut besser schützen als Bildung, die wiederum die Aussichten auf einen guten Job verbessern. Und ein kleiner Teil des Geldes bekommt das Generationenbüro. Die, so Ursula Hornung-Morgenthaler von Zonta, „könnten das gerade vor Weihnachten immer gut gebrauchen“. ske

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018