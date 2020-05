Appell von Pfitzenmeier an Regierung

Die Shutdown im Zuge der Corona-Pandemie hat vor allem auch die Fitnessstudios, deren Angestellte, die vielen selbstständig arbeitenden Trainer sowie die Mitglieder hart getroffen. Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen hat am Donnerstag, 30. April, ein Schreiben samt Video-Darstellung von Hygienemaßnahmen in Fitnessbetrieben an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschickt und für die Öffnung der Studios plädiert.

Auch Bernhard Köllner (Bild), Geschäftsleitung Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, richtete einen Brief an die Kanzlerin sowie an den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. In dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, heißt es:

„Im Namen der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, Betreiber zahlreicher Fitness- und Wellnessanlagen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie der gesamten Fitnessbranche, appellieren wir an Sie, auch unseren Dienstleistungssektor endlich auf Ihre Agenda zu setzen. Fast zwölf Millionen Bundesbürger trainieren in zirka 10 000 Anlagen in Deutschland. Sie stärken bei ihrem Training ihr Immunsystem, beugen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Rückenbeschwerden und viele weitere vor. Über 200 000 Mitarbeiter haben in dieser Branche mittlerweile ihr Betätigungsfeld gefunden. Bei allem Verständnis für Systemrelevanz und die Notwendigkeit des Schutzes aller Mitbürger können wir es nicht verstehen, dass in der öffentlichen und politischen Debatte, bei Pressekonferenzen und in Verordnungen das Thema Fitnessstudios kaum oder gar keine Beachtung findet. Ich wiederhole noch mal, zwölf (!) Millionen Menschen trainieren in Deutschland aktiv in den Studios. Wir sind vorbereitet – die Branche ist vorbereitet. Unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln könnten auch wir wieder unseren Beitrag zur Volksgesundheit leisten.“ zg/kaba/Archivbild: Pfitzenmeier

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.05.2020