Appetitmacher aufs Jubiläum

Anzeige

Die „Stadtgespräche“ im Hildacafé sind eine neue Reihe, zu der besondere Gäste ins Hebelhaus eingeladen werden. Diesmal ging es bei dem beliebten Donnerstagtreff für Schwetzinger Senioren um das Spargeljubiläum in diesem Jahr.

Spargelkönigin Janine I. und die städtische Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf erzählten rund 40 Cafégästen, was in den kommenden Monaten rund um den Spargel und dessen 350-jährige Anbaugeschichte in der Stadt geplant ist. „Es werden derzeit viele interessante Feste und Veranstaltungen vorbereitet“, so Gilsdorf eingangs. Angesprochen wurden der offizielle Spargelanstich (21. April), der groß angelegte Spargelsamstag (5. Mai) sowie schulische Projekte. Es gab Infos zum Anbau und Wissenswertes zu den Spargelsorten „Lukullus“ und „Meisterschuss“. Speziell bei Gesprächen und dem Erfahrungsaustausch zu Spargelrezepten war Hoheit Janine I. eine kompetente Ansprechpartnerin für die Senioren.

Auch kleine Geschenke hatte die städtische Abordnung mitgebracht, darunter Jubiläumsanhänger, königliche Ansichts- und Autogrammkarten, Abziehbilder, Gummibärchen und originelle Kostproben der beliebten süßen Utz’schen Konfisserie-Spargelspitzen.