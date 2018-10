Arbeit zahlt sich zugunsten von Kindern in Not aus

Die offizielle Spendenübergabe des Erlöses vom „sozialen Tag“ der Kurt-Waibel-Schule war auch in diesem Jahr der krönende Abschluss der wohltätigen Aktion, der sich die Einrichtung bereits seit langer Zeit verschrieben hat. Der beachtliche Betrag von 400 Euro kam heraus.

Einen Tag lang hatten Schüler ab der fünften Klassenstufe vor den Sommerferien ihre Schulbank mit einem Arbeitsplatz in städtischen Firmen und Einrichtungen getauscht, um Geld zu verdienen, welches für einen guten Zweck bestimmt war. Einige füllten Regale in Supermärkten auf, machten sich in Blumengeschäften und dem Bellamar nützlich oder halfen dabei, die Bibliothek des Hebel-Gymnasiums neu zu ordnen.

Nachdem im vergangenem Jahr ein wohltätiges Kinderprojekt in Afrika unterstützt wurde, floss das Geld dieses Mal in eine Institution in der Region. Die Kurt-Waibel-Schüler selbst trafen hierbei die Auswahl – und diese fiel auf das Kinder- und Jugendhilfezentrum „Wespinstift“ in Mannheim. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung die in etlichen Bereichen zum Wohle von Kindern arbeitet, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und auf wohltätige Unterstützungen angewiesen sind. Detlef Weber von der kaufmännischen Leitung war in die Kurt-Waibel-Schule gekommen, auch um einen Überblick der Kinderförderung im Wespinstift zu geben. „In vielen Fällen stammen die Jugendlichen aus problematischen Familienverhältnissen, in denen sie auch schon häuslicher Kindeswohlgefährdung durch Gewalt ausgesetzt waren“, sagte Weber. So gibt es Programme etwa zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, lebenspraktischer Kompetenzen für den Alltag, Krisenmanagement, eine hohe Betreuungsdichte und eine Mutter-Kind-Wohngruppe. In der sehr lebhaften und regen Frage-und-Antwort-Runde in der Aula kam seitens der Schüler auch die Frage, für was das gespendete Geld denn genau verwendet werde. Weber zieht hochwertigere Weihnachtsgeschenke oder ein Spielfest in Erwägung. Im Übrigen lobte er den sozialen Tag der Schule in dieser Form als eine „sagenhafte Sache“.

Lob vom Oberbürgermeister

Bei Oberbürgermeister Dr. Renè Pöltl, der regelmäßig zu den Spendenübergaben der „sozialen Tage“ in die Kurt-Waibel-Schule kommt und die engagierten Kinder und Jugendlichen für ihren Einsatz würdigt, waren diese eine „Steilvorlage“: „Ihr habt wieder Großartiges geleistet, wir sind alle richtig stolz auf Euch“, lobte er. „Selbst mit einem Tag gemeinsamer Arbeit kann man viel helfen. Und wenn das jeder täte, würde es viel besser auf der Welt aussehen. Uns tut es nicht weh, aber anderen richtig gut.“

Um den sozialen Tag im kommenden Jahr muss man sich ebenfalls keine Sorgen machen, nämlich knapp 30 Jugendliche meldeten sich durch „Handheben“ bereits spontan zum Mitmachen. rie

