Arbeiter von Flurfördergerät eingeklemmt

Von Janina Hardung

Ein Mitarbeiter des städtischen Friedhofs ist von der Feuerwehr aus einer misslichen Lage befreit worden. Wie der hauptamtliche Feuerwehrgerätewart Lars Hoffmann mitteilte, musste der Mann am Freitagnachmittag mit einer Schaufel befreit werden.

Der Fahrer eines Flurförderfahrzeugs war dabei, ein Grab mit Erde zu schließen. Dabei kippte das Fahrzeug in das Grab und der Mann wurde mit einem Bein eingeklemmt. Allerdings habe er dabei nur leichte Verletzungen erlitten. Grund für den Unfall seien möglicherweise Verschiebungen im Erdreich gewesen, erklärte Hoffmann auf Nachfrage.

Für das Jahr 2019 wurden bundesweit nach Angaben des Statistikportals Statista 873 971 Arbeitsunfälle registriert. Damit hält sich die Zahl in den vergangenen fünf Jahren auf einem stabilen Niveau. Gegenüber dem Rekord-Unfalljahr 1992 mit knapp 1,9 Millionen Arbeitsunfällen hat sich die Zahl jedoch mehr als halbiert. Mit 21,16 meldepflichtigen Arbeitsunfällen je 1000 Vollarbeiter wurde 2017 die niedrigste Arbeitsunfallquote seit Bestehen der Bundesrepublik erreicht.

Historisches Tief

In Deutschland treten die gesetzlichen Unfallversicherungsträger für Folgen von Unfällen bei der Arbeit, auf dem Arbeitsweg sowie von Berufskrankheiten ein. Die Unfallversicherung ist ein Zweig der gegliederten Sozialversicherung und wurde erstmals 1884 in Deutschland eingeführt. Ihr Auftrag ist die Prävention, das heißt, mit allen Mitteln Arbeitsunfälle zu verhüten, die optimale medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation und die Zahlung von Geldleistungen an Verletzte und Hinterbliebene.

Für das Jahr 2019 wurden bundesweit 507 Arbeitsunfälle mit Todesfolge registriert. Gegenüber dem Höchststand im Jahr 1993 mit 1543 tödlichen Unfällen hat sich die Zahl um rund 70 Prozent reduziert. Die Quote tödlicher Arbeitsunfälle erreicht in diesem Jahr ein historisches Tief von 0,011 je 1000 Vollarbeiter.

