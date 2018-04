Anzeige

Der Kunstverein Schwetzingen organisiert eine Kunstreise nach Abu Dhabi und Dubai vom 6. bis 11. November (Dienstag bis Sonntag).

Im vergangenen Jahr eröffnete der Louvre Paris in Abu Dhabi eine Dependance in einem grandiosen Neubau des französischen Stararchitekten Jean Nouvel. Viele andere fantastische Bauten der berühmten Architekten unserer Zeit sind mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstanden wie die größte Mosche der Welt (Abu Dhabi) oder die neue Oper in Dubai.

Ebenda schon weltberühmt sind das Hotel Burj Al Arab und das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa. Dabei ist diese oft futuristische Architektur im höchsten Maße ästhetisch und oftmals an orientalischen Vorbildern der Vergangenheit orientiert. Auch der alte Orient ist nach wie vor lebendig und verzückt mit Moschee, Altstädten und herausragenden Museen zur Kunst und Geschichte der islamischen Welt.