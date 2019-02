„Argumente abgeschrieben“

Die Schwetzinger Freien Wähler (SFW) haben in einer Pressemitteilung Stellung zur Kritik der Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS) genommen. Damit beziehen sie sich auf den am gestrigen Freitag unter der Überschrift „Richtlinie für Fassadenbegrünung schaffen“ veröffentlichten Beitrag in unserer Zeitung.

„Ablesen ist ehrlicher denn abschreiben!“ Mit diesem Zitat von Gerd W. Heyse, dem deutschen Schriftsteller und Aphoristiker, beginnt Carsten Petzold, Stadtrat und Pressesprecher der SFW, seine Stellungnahme zu den Verlautbarungen der ABS. In Bezug auf die „Grüne Lungen“-Pläne der Verwaltungsspitze äußerte sich die ABS und kritisiere diese als Entmündigung und verglich sie mit einer Enteignung der Grundstückseigentümer. Weiter wird auf die verpflichtende Innenbindung von Oberbürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat eingegangen und hier sogar ein Freibrief für Willkürmaßnahmen unterstellt.

Das seien zwar gute Argumente, befinden die SFW – aber abgeschriebene. Abgeschrieben von Pressemitteilungen der SFW, die sich genau diesem Thema gewidmet haben. „Bereits am 22. November 2018 haben wir in der Schwetzinger Zeitung zum Thema ,Grüne Lungen‘ eine Stellungnahme veröffentlicht und am 31. Januar nochmals in der Schwetzinger Zeitung nachgelegt“, schreibt Petzold dazu.

„Grüne Lungen“ längst vom Tisch

Die SFW habe aus genau den dargestellten Gründen angekündigt, die Verwaltungsvorlagen zum Thema „Grüne Lungen“ im Stadtrat abzulehnen. Letztlich wurden die Ursprungsvorlage aus 2018 und die nachgebesserte Version im Januar von der Tagesordnung des Gemeinderats genommen und somit seien die „Grünen Lungen“ erstmal vom Tisch. „Also, liebe Aktive Bürger, das Thema war bereits erledigt, bevor ihr es abgeschrieben habt. Und eines ist auch sicher, sollte das Thema, wovon derzeit nicht auszugehen ist, erneut auf den Ratstisch gelangen, werden die SFW genau darauf achten, dass die Schwetzinger Bürger nicht über den Tisch gezogen werden“, verspricht Petzold abschließend. zg

