Arie und romantische Kompositionen

Expertin an Oboe und Orgel

Barbara Obert studierte an der Akademie für Tonkunst Darmstadt und an der Musikhochschule Mannheim Schulmusik und Instrumentalpädagogik für Oboe und Orgel sowie Romanistik an der Universität Heidelberg. Nach ihrem Hochschulstudium absolvierte sie an der Bundesakademie in Trossingen eine Ausbildung zur Blockflötenlehrerin. Sie unterrichtet an der Musikschule Schwetzingen Oboe und Blockflöte und beschäftigt sich außerdem mit dem Ensemblespiel und dem Frühinstrumentalunterricht. Als Lehrerin und Jurorin hat sie eine starke Bindung an den Wettbewerb „Jugend musiziert“. Sie hat einen Lehrauftrag für Oboe an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Als Oboistin pflegt sie eine rege Konzerttätigkeit mit Schwerpunkt auf der Kammermusik. Sie ist auch Mitglied im Schwetzinger Bläserquintett und konzertierte mehrfach in der evangelischen Stadtkirche. dh

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.03.2018