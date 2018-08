Arion aus Lunéville singt im Schwetzinger Schlossgarten

In der Ausgabe dieser Zeitung vom 7. Mai 1965 veröffentlichen die Redakteure Walter Geschwill und Fritz Nassner einen ganzseitigen Bericht von ihrer bis dato zweiten offiziellen Reise nach Lunéville.

Dort schrieben sie, dass „Schwetzingen eine ideale Partnerstadt gefunden hat. Der Parallelen zwischen beiden Städten gibt es genug“, zählen sie neben soziologischen und wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten auch historische und kulturelle auf. So könnten beide Städte auf eine große Vergangenheit zurückblicken: Während Schwetzingen zur Sommerresidenz von Kurfürst Carl Theodor wurde, residierten im Schloss von Lunéville die letzten Herzöge von Lothringen. „Das Schloss in Lunéville hat das ähnlich großartige Aussehen wie das Schloss in Schwetzingen erhalten sollen, wenn die Pläne Carl Theodors verwirklicht worden wären. Und der Schlossgarten in Schwetzingen sieht in seinem französischen Teil genauso aus, wie der in Lunéville aussehen könnte, wenn der Herzog Stanislaus Leszczynski die notwendigen Geldmittel gehabt hätte“, heißt es in dem Bericht. Eben dieser Geldnot ist es auch zu verdanken, dass im Schwetzinger Schlossgarten Kunstwerke stehen, die eigentlich in Lunéville ihren Platz hätten: Die Figur des Sängers Arion etwa, der mit seiner Leier auf dem Delfin sitzt. Diese Figur des lothringischen Bildhauers Barthelmy Guibal stand im Park von Lunéville, der Springbrunnen dort heißt heute noch „Bassin du Dauphin“. Aber der Platz für die Figur des Sängers ist leer, Arion singt in Schwetzingen. „Das könnte für die Bevölkerung von Lunéville ein Grund mehr sein, mit Schwetzingen in ein herzliches Verhältnis zu treten, um somit Wiedersehen mit ihrem Arion feiern zu können“, schreiben die Kollegen damals. Und neidvoll erkennen sie auch an: Lunéville hat sogar ein Hallenbad und eine Berufsfeuerwehr, was „man in Schwetzingen vergeblich sucht“. Diesbezüglich hat sich mittlerweile ja etwas getan. kaba

