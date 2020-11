„art Schwetzingen“ ist abgesagt

Die Künstlerinitiative Schwetzingen hat eine traurige Entscheidung getroffen: Die Kulturveranstaltung „art Schwetzingen“ wird Corona-bedingt nicht stattfinden. Die Eröffnung war am Freitag, 20. November, geplant. „Das ist bitter, da wir Künstler schon das ganze Jahr an unseren Kunstwerken und Vorbereitungen zur ,art Schwetzingen‘ arbeiten“, schreibt die Künstlerinitiative in der Absage.

Obwohl das Live-Erlebnis unter anderem mit Grafiken, Malerei, Fotografie und Skulpturen nicht ersetzt werden kann, wollen die Verantwortlichen einen kleinen Einblick in die Veranstaltung geben, indem sie eine Auswahl der Werke vorstellen. Interessierte können jederzeit Kontakt zu den Künstlern aufnehmen, um Rückmeldungen zu geben oder falls sie an einem Kauf interessiert sind. zg

Info: Kontakte und die Werke-Galerie gibt es unter https://kis-schwetzingen.de

