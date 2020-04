Arzt findet Impfpflicht für Grippe sinnvoll

Im Mittelpunkt der diesjährigen Woche stand der Wert von Impfungen für viele Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden im Verlauf des Lebens, heißt es auf der Internetseite der WHO.

Laut Statik nimmt die Impfbereitschaft in Deutschland leicht zu. Zumindest stiegen die Ausgaben der Krankenkassen für Impfstoffe 2019 um 16,4 Prozent auf über 1,5 Milliarden Euro. In der Republik gehören Schutzimpfungen seit 2007 zum Pflichtleistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Damit sich noch mehr Menschen für das Impfen entscheiden, setzen sich nicht nur Ärzte wie der Schwetzinger Allgemeinmediziner Dr. Hans-Jürgen Scholz für Information und Aufklärung rund ums Impfen ein. Auch Prominente aus ganz Deutschland werben gemeinsam mit der Organisation „ONE“. „ONE“ ist eine internationale Bewegung, die sich für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten bis zum Jahr 2030 einsetzt. Damit jeder Mensch ein Leben in Würde und voller Chancen führen kann, heißt es auf der Internetseite „one.org“.

Fernsehmoderator (ZDF) und Journalist (focus.de) Cherno Jobatey beispielsweise gehört neben den Musikern und Schauspielern Anna Loos und Jan Josef Liefers zu den prominenten Gesichtern der „ONE“-Kampagne. Jobatey erzählt dabei in einem Video, wie er als Kind davon träumte, einmal Pfarrer zu werden. „Ich hatte eine tolle Kindheit, auch weil ich immer geimpft wurde. Jedes Kind sollte ein Recht auf dieses Unbeschwertheit haben. Deshalb unterstütze ich die Aktion von ,one.org“, mit denen ich schon lange unterwegs bin“, sagt er im Gespräch mit diesem Medium.

Auch der Schwetzinger Allgemeinmediziner Dr. Hans-Jürgen Scholz hält das Impfen für wichtig: „Durch Impfungen können Krankheiten beziehungsweise deren Ausbreitung vermieden werden. Ich denke hier zum Beispiel an die Pocken, Kinderlähmung und die Masern.“

Für Masern besteht in Deutschland seit 1. März dieses Jahres eine Impfpflicht. Ist eine Impfpflicht in den Augen des Arztes grundsätzlich sinnvoll? Dr. Scholz: „Grundsätzlich liegt es im Ermessen des Einzelnen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Oft fehlt es den Menschen jedoch an konkreten und richtigen Informationen zum Thema. Denn das Internet, was vielmals zu Rate gezogen wird, ist hier nicht die beste Informationsquelle, da dort auch Falsches verbreitet wird. Grundsätzlich ist das Impfen sinnvoll, der Nutzen für die Bevölkerung soll über dem Nutzen für den Einzelnen stehen. Daher würde ich beispielsweise für eine Grippeschutzimpfpflicht plädieren. Jährlich sterben in Deutschland zirka 15 000 Menschen an Grippe, dennoch lehnen viele eine Impfung ab. Bei Covid-19 sehnt man sich dagegen eine Impfmöglichkeit herbei – wir haben etwas, das es gibt und nicht in vollem Umfang genutzt wird und möchten etwas haben, das es noch nicht gibt. Ich finde hier die Verhältnismäßigkeiten ungleich gesetzt.“ Die Meinung von Impfgegnern würde er akzeptieren, sagt Dr. Scholz noch, „jedoch versuche ich durch Information und Aufklärung die Wichtigkeit des Impfens zu untermauern“.

