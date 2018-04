Anzeige

Nicht häufig sind so viele, auch neue, Gesichter im Frauencafé am Schlossplatz 9 zu sehen, aber weil es um die eigene Schönheit und deren Pflege geht, ist das Interesse sehr groß. Direkt im Anschluss an den Deutschkurs, der sich ebenfalls nur an Frauen richtet, kommen einige neue Gäste ins Café, alle sagen: „Wir haben nicht gewusst, dass es hier ein Frauencafé gibt.“ Zwischen den vielen unterschiedlichen Damen fühlen sie sich jedoch gleich wohl.

Auf der Übungstafel des Deutschkurses stehen Worte, die direkt mit der anstehenden Aktion für den adretten Look am „Beauty Day“ zu tun haben: Lidschatten, Lippenstift, Pinzette, Puder, Make-up. Schnell werden kleine Sitzobjekte zusammengestellt, die eigentlich in den Kinderbetreuungsbereich gehören, aber: „Darauf kann man fast wie auf einem Behandlungsstuhl im Kosmetikstudio liegen“, erklärt Asma.

Asma ist 47 Jahre alt und schon seit etwas mehr als zwei Jahren in Deutschland. „Bei mir daheim habe ich Kosmetikerin gelernt“, erzählt sie in sehr gutem Deutsch. Insgesamt zwei Jahre dauerte ihre Ausbildung an einer Fachschule für Kosmetik in Jordanien, die sie mit einem Diplom abgeschlossen hat, erzählt sie. Im Job gearbeitet hat sie nur kurz, als Lehrerin für Kosmetik und Kunsterziehung an einer Kosmetikschule. „Dann kamen die Kinder und der Haushalt und es ging nicht mehr.“