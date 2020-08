Asylbewerberdürfen zurück

Schwetzingen/Hockenheim.Unberührt von am Dienstag bekannt gewordenen Corona-Fällen in der Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim gab es jetzt einen Einblick in die fortgeschrittenen Sanierungsarbeiten im früheren Hotel Atlanta in Schwetzingen. Im Oktober soll es wieder den 75 nach Hockenheim ausquartierten Asylbewerbern zur Verfügung stehen. Das sicherten der Schwetzinger Bürgermeister Matthias Steffan und die Besitzer Willi und Tobias Denninger zu.

Fast genau vor einem Jahr war im zur Asylunterkunft umgewandelten Hotel Atlanta ein Brand ausgebrochen. Die Gerüchteküche brodelte: Die einen wollten von einer Brandstiftung von Rechtsextremen wissen, die anderen von rauchenden Asylbewerbern. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich um einen technischen Defekt eines in der Zwischendecke verlegten Kabels handelte. Viel deutete auf eine schnelle Sanierung hin, aber Gutachten zeigten, dass der durch Versorgungsschächte ins ganze Haus verteilte Qualm und Ruß schwere Schäden angerichtet hatte. Eine Generalsanierung wurde notwendig, die den Besitzer mehr als eine Million Euro kosten wird, deutlich mehr als er von der Versicherung bekommt. Denningers gehen in Vorleistung, auch weil die Stadt den Mietvertrag inzwischen bis 2025 verlängert hat. jüg

