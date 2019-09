Atem anhalten und lachen

SV Sandhausen

Vorfreude auf das Stadion am Millerntor

Der SV Sandhausen spielt am Sonntag, 29. September (Anpfiff: 13.30 Uhr) beim FC St. Pauli am Millerntor-Stadion. Für Aziz Bouhaddouz bedeutet das die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.