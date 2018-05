Anzeige

Der Verein Aktive Bürger Schwetzingen und Hans-Jürgen Haseley, Anwohner in der Zähringer Straße, haben in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH), von 1. bis 28. Februar eine Messung der Stickoxid (NOX)-Belastung der Atemluft in der Zähringerstraße vorgenommen. Mitte März stand das Ergebnis fest.

„Die gute Nachricht ist, dass der Messwert mit 33 Mikrogramm (µg) pro Kubikmeter unter dem von der EU festgelegten Grenzwert von 40 µg/m³ liegt“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Bei der Betrachtung dieses Wertes müsse berücksichtigt werden, dass es sich um einen Mittelwert handelt, da die Messung dauerhaft über den gesamten Zeitraum erfolgt. Da die Messung nicht die verkehrsreichere Zeit am Tag, sondern auch die verkehrsarmen Nachtstunden umfasse, an denen kaum oder keine NOX-Emission stadtfindet.