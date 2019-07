Atmosphärischer Auftakt

Es sind nicht mal mehr zwei Wochen, dann beginnt der fünftägige Konzertreigen Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten. Die Hauptacts stehen mit Pur, Roger Hodgson, Michael Patrick Kelly, Within Temptation und Zaz schon lange fest. Unsere Zeitung als Medienpartner berichtet stets exklusiv. So auch diesmal: Denn die Symphonic-Metal-Rocker Within Temptation bringen am Samstag, 3. August, noch jemanden mit: Auf ihrer „Resist“-Open-Air-Tour haben sich die Niederländer die Band Scarlet Dorn eingeladen. Diese eröffnet den Abend um 19.30 Uhr.

Was aus dem zarten Versuch einer Liebeserklärung an Lord of the lost entstehen kann, zeigt uns Scarlet Dorn, die unter der Regie von Lord-of-the-lost-Frontmann Chris Harms und dessen Hausproduzenten Benjamin Lawrenz Ende August 2018 ihr Debütalbum „Lack of light“ veröffentlichte. Begonnen hatte alles nach einem nicht ganz ernst gemeinten Aufruf von Lord of the lost an ihre Fans, via Facebook den möglichst schönsten Liebesbrief an die Band zu verfassen. Unter den Einsendungen war auch besagter Videoclip der bis dato unbekannten Scarlet Dorn, die – sich selbst am Klavier begleitend – einen Song namens „I love the way you inspire me“ vortrug, heißt es in der Pressemitteilung von Veranstalter Provinztour.

In kürzester Zeit ist aus der talentierten Musikerin die Namensgeberin und Galionsfigur der vierköpfigen Newcomer-Band Scarlet Dorn geworden, zu der Lord-of-the-lost-Pianist Gared Dirge, Gitarrist Bengt Jaeschke und Schlagzeuger Henrik Petschull gehören. In dieser Besetzung hat die Gruppe im Frühjahr 2017 auf Tournee mit Lord of the lost allabendlich für Begeisterung gesorgt. Und vor einem knappen Jahr gab es also die erste Platte mit der 2001 nach Heilbronn gezogenen Sängerin als Frontfrau. Auf „Lack of light“ finden sich dann – wie es der Name schon suggeriert – vor allem düster bis melancholische Stücke. Alle sehr atmosphärisch mit Einflüssen aus Rock, Elektro und manchmal auch ein bisschen Pop. Das Ganze fühlt sich ein bisschen an wie H.I.M. oder eben Lord of the lost.

Von Wacken in den Schlosspark

Das Düster-Melancholische passt gut in den Schlossgarten – und zu Within Temptation. Die Holländer kommen übrigens direkt aus dem „Schlammloch“ Wacken in die kurfürstliche Residenz. Die Band ragt nicht nur als eine der charismatischsten Bands aus der Metalszene heraus, sie ist gleichzeitig eine der größten Erfolgsstories der letzten Dekade in der europäischen Metal-Szene. Drei Millionen CD- und DVD-Verkäufe, 500 000 Tour-Zuschauer weltweit, Releases in 48 Ländern, 30 Gold und Platin Auszeichnungen, zwei World Music Awards, vier Export Awards für die Niederlande, zwei MTV European Music Awards sprechen eine deutliche Sprache. zg/kaba

