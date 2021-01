Atomares Endlager: Bürger informieren

Region.Baden-Württembergisches Umweltministerium und Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) geben in Onlineveranstaltungen Bürgern Auskunft zu Auswahlkriterien und Verfahren.

Ende September hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, den „Zwischenbericht Teilgebiete“ veröffentlicht. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass es grundsätzlich geeignete Gebiete für ein atomares Endlager in Deutschland gibt (wir berichteten). Die BGE hat insgesamt 90 Teilgebiete bundesweit identifiziert, die im weiteren Verfahren eingehend auf ihre Eignung untersucht werden. Auch Gebiete in Baden-Württemberg sind dabei.

Über den Stand des Auswahlprozesses, die Kriterien und wie es weitergeht, wollen das Umweltministerium und die BGE in vier Onlineveranstaltungen informieren. Die Veranstaltungen richten sich vor allem an Bürger, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises.

„Es gibt einen großen berechtigten Informationsbedarf“, sagte Umweltminister Franz Untersteller. „Bürger haben einen Anspruch darauf, dass der Auswahlprozess möglichst transparent und nachvollziehbar verläuft. Deshalb stellen wir und die Bundesgesellschaftfür Endlagerung uns den Fragen aus der Bevölkerung, die es möglicherweise gibt.“ Untersteller bekräftigte aber erneut, dass es bislang keine Vorfestlegung auf einen Standort gebe: „Nicht einmal ansatzweise“, so Untersteller.

Die Informationsveranstaltung für den Regierungsbezirk Karlsruhe findet am Donnerstag, 21. Januar, von 18 bis 19 Uhr statt.

Die Veranstaltung wird online über das Videokonferenzportal Cisco Webex durchgeführt. Informationen zur Einwahl und zur Nutzung des Onlinetools erhalten die Teilnehmenden vor der Veranstaltung per E-Mail. Interessierte können sich unter folgendem Link anmelden: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/veranstaltungen/kalender/termindetails/endlager-info-veranstaltung/online-anmeldung/ zg

Info: Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich unter https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/kernenergie-und-radioaktivitaet/entsorgung/endlagerung/

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.01.2021