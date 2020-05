Auberginenscheiben, Tomaten-Linsensoße und Süßkartoffelwürfel werden geschichtet

Rezept: für 4 Personen;

Zubereitungszeit: etwa 75 Minuten;

Zutaten: 1 Aubergine, 1 Süßkartoffel, 3 bis 4 mittelgroße Tomaten, 1 Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, 3 EL Tomatenmark oder passierte Tomaten, 150 g Berglinsen, 1 Dose Pizzatomaten, 2 EL Margarine (vegan), 2 EL Dinkelmehl, 275 ml Pflanzenmilch, etwas Muskat, 1 TL Zimt, 1 TL Oregano, Salz, Pfeffer, etwas Olivenöl;

Zubereitung: Heize den Backofen auf 180 Grad Heißluft vor. Wasche die Aubergine, schneide sie in dünne Scheiben und lege diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Bepinsele die Scheiben mit etwas Olivenöl und salze sie leicht, ehe du sie für rund zehn Minuten backst. Derweil kannst du die Süßkartoffel schälen und würfeln und die Tomaten ebenfalls stückeln. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beide in kleine Würfel. Als Nächstes erhitzen wir etwas Olivenöl in einem Topf und dünsten Zwiebel und Knoblauch darin an. Nun Zimt, Oregano sowie Tomatenmark oder passierte Tomaten hinzufügen und das Ganze mit Pizzatomaten ablöschen. Gib die Linsen sowie die frischen Tomaten mit in den Topf und lass die Soße für rund eine halbe Stunde köcheln, bis die Linsen weich sind. Gelegentlich umführen, damit nichts anbrennt. Bei Bedarf kannst du auch noch etwas Wasser hinzufügen. Schmecke zum Schluss die Soße mit Salz und Pfeffer ab.

Jetzt geht es weiter mit der Béchamel-Soße. Dazu die Margarine in einem Topf erhitzen und anschließend mit einem Schneebesen das Mehl hineinrühren. Lass es etwas anschwitzen, ehe du es mit der Pflanzenmilch ablöschst. Kräftig dabei rühren, damit keine Klümpchen entstehen. Die Soße nun mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und sie unter Rühren für rund zehn Minuten köcheln lassen. Falls die Soße zu sehr eindickt, kannst du noch etwas Pflanzenmilch hinzufügen.

Wir beginnen mit dem Schichten. Fette dazu eine größere Auflaufform und lege diese mit etwa der Hälfte deiner gebackenen Auberginenscheiben aus. Verteile die Hälfte der Tomaten-Linsensoße darüber und gib auf diese die Hälfte der Süßkartoffelwürfel. Den Schichtvorgang noch einmal wiederholen und zum Schluss die Béchamel-Soße darüber gießen. Wenn du magst, kannst du über diese noch etwas Zimt streuen. Dann die Moussaka bei 180 Grad für rund 30 Minuten backen und ein paar Minuten vor dem Servieren aus dem Ofen nehmen, damit die Masse noch etwas stockt.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.05.2020