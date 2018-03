Anzeige

Wer mit dem Smartphone auf den QR-Code geht, kommt auf die Homepage der Stadt und an umfangreiche Informationen zum Friedhof. Bestattungsformen, Grabmöglichkeiten, Ruhestätten-Pflege und Friedhofssatzung sind übersichtlich angeordnet. Auf dem Friedhof tut sich was, auch sichtbar. In den letzten Wochen hat sich vieles zum Guten gewandelt.

Der Technische Ausschuss beauftragte in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung, eine barrierefreie WC-Anlage auszuschreiben. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten in dem kleinen Verwaltungsgebäude ist es nicht möglich, die alte Toilettenanlage einfach umzubauen. Deshalb hat sich die Stadt für ein Konzept entschieden, wie es bereits mit den Toilettenanlagen am Bismarckplatz und auf dem Alten Messplatz verwirklicht worden ist. Das Häuschen mit Walmdach und Sichtbetonfassade wird beim Pavillon mit dem Lageplan erstellt. Neben der pflegeleichten Kabinenausstattung mit Damen-, Herren- und Behindertentoilette wurden auch innovative Lösungen gegen Vandalismus und eine Anti-Graffiti-Beschichtung ins Auge gefasst. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 115 000 Euro. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Seit ein paar Monaten sind Steffen Harzer und Hans Reißfelder für die Ruhestätte im Norden der Stadt verantwortlich. Der 38-jährige Steinmetz und Steinbildhauer, der vorher in Plankstadt für den Friedhof zuständig war, und der 40 Jahre alte Gärtner und Zierpflanzen-Experte, der aus Sandhausen kam, arbeiten unter der Regie der Stadtgärtnerei. Der bisherige Friedhofsaufseher Michael Kerber wechselte dafür zum Bauhof. Steffen Harzer und Hans Reißfelder, „die richtige Kombination für unseren Friedhof“, meinte Bürgermeister Matthias Steffan beim Vor-Ort-Termin mit unserer Zeitung, haben seit Herbst schon viel bewerkstelligt. Wer offenen Auges über den Friedhof geht, kann erste Ergebnisse ihres Einsatzes erkennen.