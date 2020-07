Auch der Kugelschreiber muss mitgebracht werden

Ludwigshafen/Schwetzingen.Der größte Teil der Kulturszene befindet sich in einem in vielerlei Hinsicht schmerzlichen Leerlauf. Wir berichteten schon mehrfach über die Situation des Theaters am Puls und der Wollfabrik in Schwetzingen. Die oft dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen für kleine und große Spielstätten sind das eine, darüber hinaus fehlt den Künstlern aber auch ihr wichtigstes Lebenselixier: der Kontakt zum Publikum und der Applaus als Anerkennung ihrer kreativen Arbeit. Deswegen werden alle Neustarts in der Szene mit Spannung beobachtet. Selbst die Komparsen fiebern mit, wenn es jetzt, wie bei der Wiederaufnahme der Dreharbeiten für den Ludwigshafener „Tatort“, endlich losgeht – und man ist als Komparse „mittendrin“. Aus nächster Nähe und direkt betroffen, spürt man nun die Veränderungen in unseren Lebensverhältnissen ziemlich drastisch.

Die mit den Sicherheitsvorkehrungen einhergehenden formalen (bürokratischen) Hürden sind enorm. Der „Tatort“ als SWR-Produktion kann dabei auf den Verwaltungsapparat des Senders zurückgreifen, für unabhängige kleinere Produktionen wird dies schon schwieriger. Wenn man für eine Rolle gebucht wird, bekommt man üblicherweise eine E-Mail mit den Rahmendaten des Drehtages wie genauer Ort, Uhrzeiten, Kostümabsprachen und Vergütung. Gelegentlich kommt noch ein Anruf der Kostümbildner, um Besonderheiten festzulegen, danach erwartet man den Drehtag.

In diesen Corona-Zeiten ist alles anders: Schon die betreuende Agentur weist in einem ausführlichen Schreiben auf das Verhalten am Filmset hin – wie Mindestabstand, allgemeine Maskenpflicht mit regelmäßigem Maskenwechsel am gesamten Drehort, Hygienevorschriften mit ausführlichem Händewaschen und eigenem Kugelschreiber für das Ausfüllen von Unterlagen. Damit nicht genug, ein zweiseitiges „SWR-Hygiene-Konzept“ mit Berücksichtigung der Vorgaben der Berufsgenossenschaften Friseur/Kosmetik/Gastgewerbe muss akzeptiert und durch Unterschrift bestätigt werden. Im Konzept wird zusätzlich noch der Umgang mit Masken geregelt – von der normalen Mund-Nase-Bedeckung bei Einhaltung des Sicherheitsabstandes bis zu FFP2-Masken und weiterer Schutzkleidung für Kameraleute, Kostümbildner, wenn der Abstand „im Ausnahmefall“ unterschritten werden muss. Grundsätzlich sollen die Mitwirkenden möglichst viel selbst machen mit Anleitungen zum Schminken und Selbstverkabeln der Mikrofone.

Quarantäne für Schauspieler

Corona hat auch Auswirkungen auf die Drehbücher: So werden „dramaturgisch und inszenatorisch“ alle Szenen, bei denen der Mindestabstand unterschritten wird, auf ein Minimum beschränkt. Lässt sich eine „intimere“ Nähe in einigen Szenen absolut nicht einhalten, müssen die beteiligten Darsteller vorab in eine fünftägige Quarantäne mit zweimaliger Testung auf Covid-19, wobei die zweite Testung in Baden-Baden erfolgt.

Aber allen Einschränkungen zum Trotz merkte man dem ganzen Team die große Freude und eine regelrechte Befreiung an, endlich wieder am Set zu sein und mit den Kollegen das zu tun, was sie am liebsten machen: gute Filme drehen.

Wieder richtig und vor allem mehr arbeiten würde auch Schauspielerin Petra Mott gerne. „Tatort“-Zuschauer kennen sie einmal aus dem Serienteil „Babbeldasch“ (2017). Dort spielte sie Sarah Fettèr, die Tochter des Opfers. Zum anderen war sie beim im März ausgestrahlten Teil „Leonessa“ als Polizistin Katja Winter, die sie auch jetzt wieder spielt, dabei.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020