Auch die Lehrer sind gefragt

Wem gedenken wir eigentlich am Volkstrauertag? Das wissen vor allem die jungen Leute nicht. Es interessiert sie nicht. Deswegen treffen sich Gemeindevertreter, um den Tag in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. So sind es nicht unbedingt die Gemeinden, die schlecht planen. Es fehlt das Engagement der Mitbürger. Auch die Kirche sollte hier schon, zum Beispiel beim Konfirmandenunterricht ansetzen und den Tag mitgestalten. Gleiches gilt vor allem für die Schulen. Diese müssen sich mehr einbringen.

Denn es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, das Thema und Wissen im Unterricht zu vermitteln. Die Schüler könnten Plakate machen, etwas singen, Reden halten oder ein Interview mit Zeitzeugen führen, von denen es leider nur noch wenige gibt. Aber liegt es an den Jugendlichen? Vermutlich nicht. Oft sind es die Lehrer, die sich diese zusätzliche Arbeit nicht aufhalsen wollen. Daher sollten Bürgermeister auf die Rektoren zugehen, um ihnen klar zu machen, dass ohne Unterstützung der jungen Menschen dieser Tag womöglich eines Tages nicht mehr bestehen wird. Und damit wäre niemandem geholfen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018