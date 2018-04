Anzeige

Auch im Schlafzimmer empfängt Carl Theodor Gäste, erzählte Bärbel, das war damals kein so privater Raum, eher ein öffentlicher. Auf dem Kaffeetisch standen drei Tassen bereit, „hier frühstückte er mit seiner Frau und mit Pater Seedorf“, so Bärbel. Zwischen dem Appartement des Kurfürsten und dem seiner Frau, der Kurfürstin Elisabeth Auguste, gibt es ein Konferenzzimmer. Hier erledigte der Kurfürst seine Staatsgeschäfte, hier fielen auch wichtige politische Entscheidungen, darunter 1776 die Aufhebung der Folter in der Kurpfalz. Danach führte Bärbel die Besucher in das Schlafzimmer der Kurfürstin Elisabeth Auguste, wo sich verborgen hinter einer Tapetenwand die Toilette befand, „den Kübler müssen wir nach dem Stuhlgang entsorgen“, rümpft Bärbel angeekelt die Nase. An der Seite Carl Theodors hatte die Kurfürstin eine bedeutsame Position, das konnte man an einem ihrer Porträts erkennen und an der Anzahl ihrer Gemächer. Die Ehe kriselte schon lange, doch erst als der langersehnte Thronfolger bei der Geburt 1761 starb, lebten die beiden getrennt, erzählte die Kammerfrau.

Ab in die „Puderkammer“

Auch in das prachtvolle Kabinett der Kurfürstin, ein holzvertäfeltes Schreibzimmer mit Deckengemälde und Porträts von Zeitgenossen aus der Wittelsbacher Familie, durften die Besucher einen Blick werfen. In dem kleinen Erker richtete sich die Fürstin ihr ganz privates Schreibzimmer ein, zu dem nur sie den Schlüssel besaß. Gleich nebenan war die „Puderkammer“, wo sich die Höflinge die Haare mit Schmalz einrieben und Mehl darauf streuten. Anschließend ging es in den Speisesaal, der so aussah, als würde die kurfürstliche Familie zu Tisch erwartet. Bevor die Führung, in der viel entdeckt, gestaunt und gerätselt wurde, zu Ende ging, stieg die Gruppe ins zweite Obergeschoss, wo Markgraf Carl Friedrich von Baden für seine zweite Ehefrau, Reichsgräfin Luise Karoline von Hochberg, ein Appartement einrichtete, das exquisit ausgestattet und mit hochwertiger Landschaftsmalerei auf den Tapeten versehen ist.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.04.2018