Auch mit Pfeffer wird gebraut

Es ist eine dieser kleinen, aber tollen Ideen in diesen Zeiten von Corona. Mittlerweile zum elften Mal lud die Welde-Brauerei nun zu ihrer digitalen Bierprobe ein – diesmal unter dem Motto „Lockdown-Party“ und genauso ausgebucht wie die Vorgänger. Das Prinzip ist einfach: Die Gerstensaft-Verehrer können im Vorfeld ihr jeweils speziell zusammengestelltes Bierpaket bestellen und es dann am ausgewählten Abend unter Anleitung von Max Spielmann und Malte Brusermann kredenzen.

Welde-Juniorchef Spielmann und sein Marketing-Chef haben bei der digitalen Bierprobe offensichtlich einen Heidenspaß. Sie verbinden ihre Leidenschaft für Bier mit ihren musikalischen Vorlieben – auch wenn Facebook nur kurze Sequenzen der Songs zulässt. Sie ermunterten ihre digitalen Biertester, nicht nur einfach zu trinken, sondern die Biere erst optisch zu begutachten (Aussehen), dann zu riechen (Geruch) und dann eine Weile im Mund verweilen zu lassen (Geschmack).

Für den Karton hatten Spielmann und Brusermann diesmal sechs spannende regionale Spezialitäten ausgesucht – darunter drei aus dem eigenen Hause Welde. Den Auftakt machte der jüngste Spross aus der Plankstadter Biermanufaktur – das Spezial. „Es ist ein richtiges Trinkbier“, charakterisierte Max Spielmann die neueste Kreation, die gar nicht so neu ist. „Das gab’s vor langer, langer Zeit.“ Denn das untergärige Vollbier basiert auf einem Rezept seines Urgroßvaters Hans Hirsch. „Ein untergäriges Vollbier, hell, mild gehopft und wohlschmeckend würzig im Geschmack, mit vollmundigem Malzkörper und feiner Bittere“, erklärte Malte Brusermann.

Überraschung aus Sausenheim

Die detaillierte Beschreibung der Biere und ihrer Zutaten ist eine der leichtesten Aufgaben für Braumeister Spielmann und Biersommelier Brusermann. Gerade wenn es um einen weiteren Tropfen aus dem Hause Welde geht, den Bio-Naturstoff, ein naturtrübes, ungefiltertes Bier mit malzigem Honigduft und sanftem Hopfenaroma. Das dritte Bier des digitalen Probeabends beeindruckte allein schon durch seinen Namen: „Hopfenstopfer Brothers in Beer March in Time“. Ein sehr helles, unfiltriertes und obergäriges Indian Pale Ale. Genauso ein Craft-Bier wie das Pepper-Pils von Welde, gebraut mit einem Sud aus schwarzem Pfeffer und rosa Beeren. Auch das Sander Ruby Red Ale, ein kupferfarbenes Bier mit ausgeprägtem Körper und Restsüßen, hatte das Duo Spielmann/Brusermann ausgewählt.

Und eine Überraschung – weil vorher noch nicht bekannt – war das Holy Rosee, ein Produkt von Brau-Art in Sausenheim bei Grünstadt, ein weihnachtliches Produkt mit Koriander, Sternanis, Orangenschalen und Kardamon. Die nächste digitale Bierprobe am 10. Dezember dreht sich um Weihnachtsbiere, ist aber schon ausverkauft. Am Donnerstag, 14. Januar, stehen Winterbiere auf dem Programm. ali

Info: Weitere Infos gibt es unter www.digitalebierprobe.de

