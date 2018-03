Auch Paragrafen machen Spaß

Anzeige

Um die Klagewut einzudämmen, schlug Koczwara ein System ähnlich dem in Flensburg für Verkehrssünder gibt vor: Pro verlorene Klage sollen drei Punkte vergeben werden. Hat der Kläger zehn Punkte erreicht, muss er den Reisepass abgeben.

Keine Trennung nach Geschlecht

Doch auch um „Realsatire in der Justiz“ ging es in dem zweistündigen Programm, um das Bundesrasenmähergesetz und um realexistierende Urteile. Paragraf 15 des Personalratsgesetzes zum Beispiel lautet so: „Besteht ein Personalrat aus einer Person, so erübrigt sich die Trennung nach Geschlechtern.“

Mitgebracht hat der Kabarettist aus Schwäbisch Gmünd ein dickes, rotes Gesetzbuch, den sogenannten Schönfelder, „die berühmteste Gesetzessammlung seit Erfindung des Dünndrucks“. Die Seiten seien so dünn, informierte er, wie die Gratiswurstscheiben für Kinder in schwäbischen Metzgereien. „War nur Spaß, so dünn sind die Seiten nun auch wieder nicht“.

Ganz großen Raum nehmen in dem Wälzer die „Vorschriften zur Steuervereinfachung“ ein. Daraus wie auch aus dem nicht minder gewichtigen „Sartorius“ und dem Bürgergesetzbuch (BGB) hat Koczwara wahre Perlen der Rechtssprechung herausgesucht und sie, humorvoll kommentierend, den Zuhörern serviert: Ein Bestohlener darf den Dieb nicht verklagen, wenn „das Diebesgut Mängel aufweist“, „Niemand darf gegen seinen Willen vorzeitig aus der Haft entlassen werden“, „Ein Ehegatte kann die Aufhebung der Ehe begehren, wenn er bei der Eheschließung nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelt“, um nur einige zu nennen.

Aus solch scheinbarem Nonsens formte der Kabarettist glanzvolle Pointen, die das Publikum köstlich amüsierten. Und Koczwara hoffte, dass nach der Veranstaltung niemand sein Geld zurückverlangen wird. Dies wäre nur dann möglich, merkte er an, wenn es entgegen der Ankündigung „keine Lacher gegeben hätte“.

Ein Trost dabei: Er wird ja zugunsten eines sozialen Projekts in der Region verwendet, darunter „Kindergarten plus“, „Klasse 2000“ oder „Lions Quest“. her

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.03.2018