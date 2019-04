Auf Bambus in der Stadt unterwegs

Schwetzingen.Entwicklungen rund ums Thema Radfahren gibt es auf der Fahrradmesse „Faszination Radfahren“ im Lutherhaus am Samstag, 27., und Sonntag, 28. April. Das Bike&Fun-Team will den Gesundheitsaspekt und auch die Umwelt samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr in den Fokus rücken.

„Wir stellen Bambusfahrräder aus, zeigen neue Technologien fürs E-Bike und auch die Möglichkeiten für nachrüstbaren Elektronikantrieb“, sagt der Initiator der Messe Horst Krayer und fügt hinzu: „Viele haben gute Trekkingfahrräder noch im Keller, ins Tretlager kann dann beispielsweise einfach ein neuer Motor eingebaut werden.“ Außerdem werde auch übers Stadtradeln informiert. „Wir stellen es vor und zeigen Strecken in den Gemeinden.“ nina

