Anzeige

Das Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinde findet am Sonntag, 8. Juli, statt. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Familien-Gottesdienst in der Kapelle St. Josef am Marktplatz. Dieser wird von den Kindern und Erzieherinnen des Bonhoeffer-Kindergartens und der Gemeindediakonin Margit Rothe zum Thema „Arche Noah“ gestaltet. Im Anschluss geht es auf dem Freigelände am Gustav-Adolf-Haus am Hirschacker-Marktplatz weiter. Ab 11.30 Uhr gibt es dort nicht nur kulinarische Spezialitäten, sondern auch Live-Musik mit dem Kern-Pfeuffer-Hammer-Trio.

Um 14 Uhr geht es weiter mit Programm: Der Bonhoeffer-Kindergarten führt ein Stück zur Geschichte der Bremer Stadtmusikanten auf. Von 14 bis 17 Uhr öffnet der städtische Jugendtreff, der im Untergeschoss des Gustav-Adolf-Hauses untergebracht ist, seine Türen und wartet mit Bastel- und Spielangeboten auf die jungen Festgäste.

Neben den offenen Angeboten wie Billard oder Kicker können Stofftaschen bemalt und bei diversen Wurfspielen die Geschicklichkeit getestet werden.