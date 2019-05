Auf dem Weg ins Rampenlicht

Wer beim ARD-Musikwettbewerb reüssiert, der hat – sozusagen – den Adelsbrief erhalten. Aus äußerstem Qualitätsanspruch heraus werden hohe Erwartungen geweckt. Bei den Schwetzinger Festspielen ist es eine schöne Übung, Preisträgern ein Forum zu bieten und ihren Weg ins Rampenlicht zu begleiten.

Zum Beispiel das erst seit drei Jahren zusammenwachsende Trio Marvin mit Vita Kan (Klavier), Marina Grauman (Violine) und Marius Urba (Cello), das eine lange unter Verschluss gehaltene, weil später vom Komponisten verworfene Fantasie von Ernst Krenek als expressiven Blick ins Innenleben vorstellte und dabei seine Kernkompetenz von Zusammenspiel und Ausdruck nachwies.

Erweitert durch den Bratschisten Diyang Mei spielten sie Klavierquartette von Fanny Hensel – sehr gefällig und melodiös – und Robert Schumann (das berühmte op. 47) mit großer Passion. Ein energetischer Schub beflügelte das Ensemble. Dazu gesellte sich dann noch der Oboist Thomas Hutchinson in Quartetten für Oboe und Streichtrio von Mozart und Britten. Seine klare Tongebung leiht er bei Mozart (KV 370) zu beschwingtem und durchsonntem Spiel, bei Britten (Phantasy Quartet op. 2) zu eher dunkel eingefärbten Valeurs, die ihm die Führungsrolle zumessen, die der Solooboist beim Melbourne Symphony Orchestra gerne annimmt.

Zärtlichkeit und Gelöstheit

Die zeigte er auch tags darauf beim zweiten „Einstand“ mit der Sonate für Oboe und Klavier von Francis Poulenc, im Gedenken an Sergej Prokofjew geschrieben. Den Parlando-Stil überhöht er durch quälerische Einschübe, ein aggressiv angegangenes Scherzo und als Finale ein grüblerisch anmutender Epitaph haben Eigenwert. Aber auch im Quartett für Oboe, Geige, Cello und Klavier von Bohuslav Martinu zeigt sich seine Vielseitigkeit, denn die Stimmungen zwischen Zärtlichkeit und musikantischer Gelöstheit liegen ihm ausgezeichnet.

Es spricht für die jungen Musiker, dass sie die kammermusikalische Spannweite austesten wollen. Der Bratschist Diyang Mei wartete in den „Märchenbildern“ von Robert Schumann mit noblem Ton auf und entwarf gemeinsam mit Vita Kan einprägsame Bilder. Aufregend tiefgründig in den rauen Schraffuren präsentierten Marina Grauman, Diyang Mei und Marius Urba das Streichtrio des in Auschwitz umgekommenen Gidon Klein (1919-1945). Ein Meisterwerk des früh zur Reife gelangten Komponisten. Den Finalsatz „Molto vivace“ hatten sie schon bei ihrem ersten „Einstand“ tags zuvor als Zugabe gespielt.

Beglückender Abschluss: das Klavierquartett in g-Moll von Mozart (KV478). Mit direktem Zugriff geht die Pianistin Vita Kan voran, ihr Spiel ist selbstbewusst und ohne manierierte Delikatesse, während die Streicher intensiv mit dem Klavierpart korrespondieren. Das Andante kommt wunderschön, und das Finale mit dem einprägsamen Gassenhauer-Motiv sorgt für finalen Schwung. Insgesamt höchst erfreuliche Erscheinungen, denen in der Interaktion und Balance der Stimmführung vielleicht noch der letzte Schliff fehlt. Was der Begeisterung an beiden Tagen keinen Abbruch tut.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019