Auf den letzten Drücker

Was würden Sie denken, wenn eine E-Mail von Ihrem Chef um kurz nach Mitternacht bei Ihnen eintrifft? Dort stehen unzählige Vorgaben, die Sie eigentlich schon ab genau diesem Zeitpunkt umsetzen müssen?

Genau das erwartet die Landesregierung von den Kommunen. Und es ist schwierig. Es raubt Kraft und Nerven. Und natürlich macht es auch keinen Spaß. Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel hat ganz richtig gesagt: „Jetzt haben wir so eine schöne Beleuchtung in der Stadt – und müssen sie um 20 Uhr ausschalten. Das tut weh.“ Wo wir hinhören, irgendwie leiden alle. Die Pfleger und Ärzte, die Einzelhändler, die Gastronomen – und die Bürger. Die Situation hat sich noch mal verschärft. Allerdings blicken wir jetzt nicht in einen aufblühenden Frühling wie noch im März. Sondern auf einen trostlosen Winter, schauen zurück auf ein noch trostloseres Jahr. Aber diese Vorgaben sind wichtig – denn die Krankenhäuser werden immer voller.

Wieso ist es aber nicht möglich, den Kommunen ein paar Stunden Vorlaufzeit zu geben? Viele Fragen wurden erst im Laufe des Tages geklärt. Viele Bürger sind verwirrt. Was gilt denn jetzt? Was darf ich noch? Und die Stadt will helfen, konnte es aber teilweise am Vortag selbst noch nicht sagen – beispielsweise wie die Regelungen für den Einzelhandel für den Liefer- und Abholservice aussehen. Doch genau in diesen Tagen brauchen die Menschen eine klare Rückmeldung. Und zwar direkt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.12.2020