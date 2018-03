Auf den Scheiterhaufen muss er nicht

Anzeige

„Ich habe dieses Buch nicht als wissenschaftliche Abhandlung schreiben wollen“, zeigte Ralf W. Zuber gleich zu Beginn seine Beweggründe auf, „es ist das Ergebnis von vielen persönlichen Gesprächen mit Gläubigen aufgrund langjähriger Untersuchungen der christlichen Glaubenswelt.“ Danach ging er auf die drei Kapitel ein, in denen er aus historischer, psychologischer und philosophischer Sicht die Entstehung religiöser Vorstellungen untersucht.

Viel Unheil angerichtet

Er betonte, dass nicht die Kirchen im Fokus seiner kritischen Betrachtungsweise stehen, sondern die Religionen, die im Laufe der Geschichte viel Unheil angerichtet haben. Auch der Frage, welche Mechanismen im Menschen stattfinden, die ihn zum Glauben führen, ging er nach. „Gläubige“, betonte er, „beziehen ihre religiösen Erkenntnisse nicht aus belegbaren Fakten, sie haben ihre Wurzeln in der Sozialisation, der Sinnsuche, der Angst oder dem Trostbedürfnis.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde Ralf W. Zunder wegen seines Weltbilds, das ohne Religion und ohne Gott auskommt, teils gelobt, teils heftig angegriffen. Die Atheisten unter den Teilnehmern fanden seinen Vortrag sehr gut. Er war zwar provokativ und polarisierte, so ihr Tenor, das sei aber richtig, man soll sich ja mit den Grundfragen der Philosophie kritisch auseinandersetzen. Ob es einen Gott gibt oder nicht, sei letztendlich eine reine Glaubensfrage, niemand könne seine Existenz oder Nichtexistenz beweisen. Die Gegenseite warf ihm vor, dass er die Gläubigen undifferenziert betrachte und den fundamentalistischen Aspekt des Glaubens in den Mittelpunkt gestellt habe.

„Die Frage ist ja für uns, die wir heute hier sind, wie ein Atheist mit einem aufgeklärten Christen einen echten Dialog pflegt für Orientierungshilfe zur Wirklichkeit hin, deren Tiefe für alle ein Geheimnis ist“, sagte ein Teilnehmer. Hans Th. Flory fühlte sich persönlich betroffen, weil der Referent von einer hohen Warte aus auf all die Gläubigen herunterblicke und behaupte, sie befänden sich auf der falschen Spur.

Scharfe Kritik

Besonders ärgerlich fand er, dass Zuber die Theologen lächerlich mache, den Menschen das Bedürfnis nach Glauben und Zuversicht abspreche und behaupte, ein schönes Leben sei auch ohne Glauben möglich. „Eine Gesellschaft jedoch ohne Glauben wird zu einem trostlosen Ort“, meinte Flory. „Sie haben extreme Positionen von Christsein zur Regel gemacht und das stimmt so nicht“, übte auch Dekan i. R. Werner Schellenberg scharfe Kritik an Zubers Theorie.

„Dieser Abend hätte dazu da sein sollen, uns gegenseitig ernst zu nehmen und über das zu sprechen, was uns bewegt.“ Leider habe es sich Zuber viel zu einfach gemacht, so Schellenberg, und das so komplexe Thema sehr oberflächlich behandelt, denn Glaube sei das, „was uns im tiefsten Inneren wichtig ist“, wie es schon der evangelische Theologe Paul Tillich (1886 – 1965) formulierte.

Mystikerin im Mittelpunkt

Auf den Scheiterhaufen musste Ralf W. Zuber am Ende doch nicht, denn Gott sei Dank leben wir heute in einer Welt, in der niemand mehr wegen seines Weltbilds, das nicht mit dem des Staates oder der Kirche übereinstimmt, bestraft wird. Das nächste Philosophische Café „Zweistein“ findet statt am Donnerstag, 15. März, 18 Uhr, im Hebelhaus. Die Referenten Hans Th. Flory und Patrick Alberti stellen die französische Philosophin und Mystikerin Simone Weil in den Mittelpunkt der Betrachtung.

