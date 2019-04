Auf den Spuren der „Bauhaus“-Kunst in der Stadt

Ein Thema wird im Mittelpunkt des kulturellen Lebens 2019 in der Bundesrepublik stehen: 100 Jahre „Bauhaus“, jene bedeutendste Kunsthochschule des 20. Jahrhunderts, die im April 1919 in Weimar gegründet wurde, an der die berühmtesten Künstler, Maler, Architekten, Designer ihrer Zeit lehrten, bis sie von den Nazis 1933 vertrieben wurden.

Innerhalb der Veranstaltungsreihe „Schwetzinger Kunstsalon“ der Künstler-Initiative Schwetzingen rückt Professor Josef Walch am Dienstag, 16. April, um 19 Uhr im Palais Hirsch die Bedeutung der Kunsthochschule anhand zahlreicher Bilder in den Blickpunkt und er wird auch bemerkenswerte Spuren aufzeigen, die die „Bauhaus“-Architektur in Schwetzingen hinterlassen hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Die junge Weimarer Republik im Jahr 1919 ächzte noch unter den Auswirkungen des verlorenen Weltkriegs – die Zeit war geprägt von sozialen Missständen, Unruhen und einer gewissen Richtungslosigkeit der Menschen. Man suchte nach neuer Orientierung – im Leben, in der Arbeit, in Handwerk und Kunst. Deshalb verwundert es nicht, dass sich gerade in dieser politischen, sozialen und psychologischen Konstellation vieles, was noch nie da war, was nach vorne gerichtet schien, was die Geschehnisse der zurückliegenden Jahre ein Stück weit in den Hintergrund drückte, entwickeln konnte. In dieser Umgebung, getrieben von seinen weltanschaulichen Ansichten, setzte der Berliner Architekt Walter Gropius die Vereinigung von „Bildhauerei, Malerei, Kunstgewerbe und Handwerk zu einer neuen Baukunst“ um. Das „Bauhaus“ entstand und gilt nach wie vor global als eine der renommiertesten avantgardistischen Kunsthochschulen, als Ort bedeutender Entwicklungen auf allen Gebieten der freien und angewandten Kunst, der Architektur und des Designs: 1919 in Weimar, weiter über Dessau, Berlin und Europa in die Welt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019