Auf den Spuren des süßen Goldes

Exoten aus dem Süden

In den fürstlichen Gärten des 17. und 18. Jahrhunderts waren exotische Pflanzen ein absolutes Muss – Ananas und Zitronen, Granatäpfel und Kaffee. Dieser Tradition gehen die Besucher am Schlosserlebnistag bei der Führung „Der Süden im Norden. Exotische Gewächse im fürstlichen Garten“ auf den Grund. Bei dem Familientermin „Alles Orange!“ können Kinder und Erwachsene gemeinsam den Schlossgarten von seiner fruchtigen Seite erleben. Sie erfahren unter anderem, was die Fürsten im Winter mit einer Orangerie machten und wozu das große Gebäude im Sommer diente. Zum Abschluss wird in der Orangerie gebastelt.

Alles über die 350-jährige Tradition des Spargelanbaus in Schwetzingen erfahren die Besucher beim Rundgang „Mit der Spargelfrau durch den Schlossgarten“. Bei dieser unterhaltsamen Mundartführung bekommen die Teilnehmer Geschichten rund um das edle Frühgemüse serviert.

Kunst mit Farbenpracht

Zu einem farbenprächtigen Kunsterlebnis lädt am Schlosserlebnistag die Ausstellung „Beyond the Visible“ von Ralph Gelbert ein. Der Künstler präsentiert seine neuen Werke im malerischen Ambiente des frühlingshaft erblühten Schlossparks. Gelbert hat in Italien studiert und lebt in Neustadt an der Weinstraße. Der Maler hat ein ganz besonderes Verständnis der Farben und entfesselt ihre ästhetische Kraft wie kaum ein anderer. Er will mit seinen Farben Emotionen und Gedanken wecken – und Dinge zum Ausdruck bringen, die jenseits des Augenscheins, also „Beyond the Visible“, liegen. zg

