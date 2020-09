Auf Dialog mit Kunst einlassen

Die Vernissage zur Ausstellung „Kunstgeschichten“ am Samstagnachmittag fand im Freien statt, anschließend durften die rund 40 Gäste aber in kleinen Gruppen die in der Volkshochschule gezeigten Werke von Felicitas Wiest und Jörg Künkel auch anschauen. „Kunst entsteht im Dialog der Künstler mit den von ihm gewählten Gestaltungsmitteln, aber sie vollendet sich erst, wenn der Betrachter sich auf den Dialog mit ihr einlässt“, zitierte VHS-Leiterin Gundula Sprenger den Maler und Objektkünstler Günther Uecker.

Felicitas Wiest und Jörg Künkel, der seine Bilder mit „LONS“ unterzeichnet, arbeiten in ähnlicher Weise. Ihr Arbeitsmaterial unterscheidet sich aber dennoch deutlich. Die 71-jährige Walldorferin stellt Hochdrucke auf Büttenpapier als Unikate her. Sie setzt sich in ihren Arbeiten mit dem Prozess des Erinnerns auseinander. Erinnerungen werden zu Bildern, zu „Kunstgeschichten“. Ihre ausgestellten Exponate zeigen in formalem Ablauf kleine Geschichten vom Umkippen, Aufstellen, Fallen und Stapeln. Und vom Warten, sind in ihren Bildern oft Stühle, Sessel, Kissen und Decken zu sehen.

Die Künstlerin arbeitet seit vielen Jahren mit Linoleum und Sperrholzplatten, die sie collageartig zu einem für sie schlüssigen Bild zusammensetzt und mit der Hand mit Ölfarbe abreibt. Parallel zu den Hochdrucken entstanden im Laufe der Zeit Collagen und Malereien auf Leinwand. Sie arbeitet meistens in Zyklen. In kleinen Serien bis zu sechs Bildern hat sie sich unter anderem dem Thema Flüchtlinge angenommen.

Hochdruck und Acryl-Mischtechnik

„Warten 1,2“, „Heimat 1“, „Sessel“ und „Stuhl“ heißen die in der Volkshochschule präsentierten Bilder in Hochdruck oder Acryl-Mischtechnik. „Die Sitzgelegenheiten symbolisieren den Menschen, ohne dass er dabei vorkommt. Der einfache Brettstuhl oder das komfortable weiche Sofa haben unterschiedliche Bedeutungen, besonders dort wo sie stehen“, bringt sie die Bildmotive mit „Zeit“ und „Warten“ in Verbindung.

„Bei den Hochdruckarbeiten interessiert mich vor allem das Handwerkliche“, sagt Felicitas Wiest, die ebenso wie Jörg Kinkel Mitglied bei der Künstlerinitiative Schwetzingen (KIS) ist.

Der 62-jährige Brühler, früher Inhaber einer Werbeagentur, konzentriert sich heute ganz auf seine Tätigkeit als Maler und Objektkünstler. Bei seinen Bildern gibt es keine Vorzeichnungen und keine Studien. Jörg Künkel folgt nur seiner Intuition: „Ich probiere aus, dann entsteht etwas.“ Seine frühen Arbeiten auf Schichtholz erinnern an prähistorische Zeichnungen, wie sie in berühmten Höhlen in Frankreich zu sehen sind.

Künkel hat einige dieser Höhlen besucht und war fasziniert von den Zeichnungen, die Menschen vor Tausenden von Jahren hinterlassen haben. „LONS“ verwendet Acrylfarben, Tuschen, Beizen, Lacke und Pigmente in Pulverform. Den Farben mischt er Sand, Kreide, Erde und andere Materialien bei. Das ergibt strukturierte, reliefartige Untergründe mit einer besonderen Tiefe. Der Entstehungsprozess dauert lange und ist sehr komplex. Oft holt er Bilder nach einiger Zeit wieder hervor und bearbeitet sie weiter. Oder er übermalt auch mal wieder etwas. Seine Werke in Mixed-Media auf Leinwand haben Namen wie „fjöll“, „isipitipiti“, „gorna“ oder „ataque“.

Auf drei Etagen zu sehen

Auf der einen Seite „der Gegensatz von Leichtigkeit und Luftigkeit des Büttenpapiers“, auf der anderen Seite „die Farbmasse auf den Leinwänden“, führte Gundula Sprenger aus: „Dichte und Transparenz, Linie mit Fläche, Struktur und Glätte wechseln sich in beiden Arbeitsbereichen der Künstler ab.“ Im Dialog mit der VHS-Leiterin beschrieben die Künstler mit drei kraftvollen Worten ihr jetziges Schaffen. „Lustvoll, einsam, mühsam“, meinte Felicitas Wiest. „Spontan, archaisch, informell“, antwortete Jörg Künkel.

Wer den Dialog der beiden Künstler mit den von ihnen gewählten Gestaltungsmitteln sehen möchte, ist in die Volkshochschule eingeladen. Die Ausstellung auf drei Etagen und im Treppenhaus ist bis 19. Dezember zu besichtigen. Wegen der Corona-Verordnung müssen Besucher beim Einlass Name und Telefonnummer hinterlassen. Der Eintritt ist frei.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020