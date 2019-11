Auf die Kufen: Schlittschuhspaß beginnt bald

So langsam sinken die Temperaturen und die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür. Erstmals wird der neunte Kurfürstliche Weihnachtsmarkt an allen vier Wochenenden im Advent von Donnerstag bis Sonntag stattfinden, und damit ganze vier Tage länger als bisher, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unverändert bleibt das Konzept mit dem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne und dem gastronomischen Angebot sowie dem Kunsthandwerkermarkt im Ehrenhof des Schlosses. Ebenfalls neu: Es wird von Dienstag, 12. November, bis Sonntag, 12. Januar 2020, eine Schlittschuhbahn auf dem südlichen Schlossplatz geben. Die Betreiber der Gaststätte Walzwerk werden diese gemeinsam mit Partnern aus dem Sport und der Gastronomie betreiben. Die Besonderheit: Sie wird mit synthetischem Eis – also witterungsunabhängig und ohne Kosten für Strom und Eisaufbereitung – betrieben. zg/Bild: Bauroth

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.11.2019