Auf einem Bein stehen

Zu einem Vortrag über „Sturzgefahr im Alter“ hatte die Vorsitzende der Aktiven Frauen, Brigitte Dietewig, Karin Kircher ins „Rheintal“ eingeladen. Karin Kircher ist in der GRN-Klinik beschäftigt, in der Einrichtung geriatrischer Schwerpunkt. Kircher erklärte, wie das Sturzrisiko vermieden werden kann: beispielsweise der Sturz über einen Teppich oder an einem Kabel hängen bleiben.

86 Prozent aller Unfälle von älteren Personen sind Stürze. Knapp 50 Prozent können nach einem Sturz nicht mehr aufstehen. Typische Stürze sind die Rutschgefahr nachts im Bad oder mit dem Rollator an einer Türschwelle hängen bleiben. Die Therapeutin rät, das Aufstehen zu üben: Ginestetik, Einschränkung der körperlichen Aktivität, beispielsweise nicht auf eine Leiter steigen und die gebückte Haltung bei Gartenarbeit vermeiden. Für den Muskelaufbau ist Treppensteigen oder zu Fuß gehen wichtig. Als Koordinationsübungen empfiehlt Kircher das Stehen auf einem Bein, Krafttraining am Stuhl und eine richtige Ernährung. Zum Abschluss des Vortrags gab Kircher noch Tipps: Haltegriff im Bad, Duschhocker, helles Licht im Bad, Anti-Rutschmatten oder auch Rutschsocken. zg/mbü

