Auf frischer Tat ertappt – und dann ausgerastet

Ein 35-jähriger Mann soll am Montag, 23. Juli, einen Diebstahl im „Kaufland“ begangen und schließlich Polizeibeamte angegriffen haben. Deshalb hat das Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl gegen den Deutschen wegen Diebstahl in Tatmehrheit mit tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung erlassen, heißt es in einer entsprechenden

...

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.07.2018