Auf geht’s ins Anbaugebiet

Die Spargelzeit ist wunderbar – das ist völlig klar. In diesem Jahr erhält die Saison noch ein weiteres Highlight: Die beliebte Spargelwanderung der Schwetzinger Zeitung steht wieder fest im Terminkalender. „Gemeinsam mit den zehn hier ansässigen Spargelhöfen freuen wir uns sehr, die Menschen in und um Schwetzingen nach zweijähriger Pause wieder zur kulinarischen Wanderung einladen zu können“, erklärt Jürgen Gruler, Geschäftsführer und Chefredakteur der Schwetzinger Zeitung. 2013 erfolgte die erste Auflage – mit überragendem Erfolg. 2017 kamen 10.000 Gäste ins Anbaugebiet des Schwetzinger Meisterschusses.

Am Sonntag, 2. Juni, geht es von 10 bis 18 Uhr auf die bekannte 6,5 Kilometer lange Rundstrecke, die sich vom Schlossgarten entlang der Höfe bis zur Schnellbahntrasse zieht. Dabei wird allerhand geboten – von traditioneller und ausgefallener Kulinarik bis zum großen Unterhaltungsprogramm. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Spargelgerichten, aber auch alle anderen Geschmäcker werden bedient. Dazu gibt es viel Livemusik auf den Höfen. Bereits zugesagt haben die Bands K'lydoscope, Schartel Unplugged, Beyond this Summer, Goodies und Music Power, zu deren Klängen sich leckere Kuchen und Grillspezialitäten sowie kühle Getränke genießen lassen. Mit ihren Auftritten glänzen auch zahlreiche Vereine, Musikkapellen und Tanzgruppen, etwa die Schwetzinger Ballettschule Barbara Benkeser-Hammerton und Tanzschule Kiefer.

Fred Fuchs zu Besuch

Das Team der Schwetzinger Zeitung ist natürlich mit von der Partie und sorgt vor Ort für ein lustiges Kinderprogramm mit Bastelaktionen und dem „Kunst-Bike“, mit dem kleine und große Radfahrer farbenfrohe Kunstwerke schaffen. Fest eingeplant ist ein Besuch von Maskottchen Fred Fuchs. Dazu gibt es eine Hüpfburg und zahlreiche weitere Aktionen für junge Besucher.

„Natürlich ist ein solcher Tag nicht ohne die vielen Ehrenamtlichen zu bewerkstelligen – ihnen gebührt schon jetzt ein großes Dankeschön“, erklärt Gruler. Ohne die Hofbesitzer und ihre Helfer ginge nichts bei der Spargelwanderung. „Und es braucht Partner und Sponsoren, sonst wäre ein solches Event gar nicht auf die Beine zu stellen.“ Der Eintritt zur Veranstaltung ist übrigens frei. „Notieren Sie sich den Termin in ihrem Kalender – es gibt viel zu erleben“, lädt Gruler ein.