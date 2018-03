Anzeige

Stetiger Zuwachs an Ausstellern

Die EnergieMesse Rhein-Neckar gilt als eine der wenigen Veranstaltungen ihrer Art mit stetigem Aussteller-Zuwachs und regelmäßig hohen Besucherzahlen. Die Organisatoren sind stolz, dass sie 2018 die Ausstellungsfläche und somit die Informationsbreite noch einmal erweitern konnten. Immer wenn die Grenzen erreicht zu sein scheinen, finden sich noch ein paar Meter mehr, so die beiden Organisatoren Holger Müller und Joachim Fichtner.

Zum einen wurde ein viertes Ausstellungszelt vor der Halle 3 zur Fußgängerzone hin realisiert. Darüber hinaus konnte ein gigantischer Viessmann-Ausstellungs-Truck direkt vor der Sparkasse platziert werden, der sonst lediglich auf den international größten Fachmessen zum Einsatz kommt.

Die Verantwortlichen in Schwetzingen sind der Meinung: „Eine traditionelle Veranstaltung braucht eine ereignisreiche Eröffnungs-Zeremonie.“ Und diese wird ein echtes Highlight, mit zwei Fanfarenzügen, dem Hissen der EnergieMesse-Traditionsfahnen durch das Maskottchen der Schwetzinger Zeitung, Fred Fuchs, und das gemeinsam gesungene Badner Lied und die Begrüßungsansprachen von Diplom-Ingenieur Holger Müller von der Veranstalterseite sowie Oberbürgermeister Dr. René Pöltl als langjähriger Schirmherr der Messe.

Ein modernes Streetfood-Konzept im Zentrum der EnergieMesse vermittelt einen angenehmen, niveauvollen Volksfestcharakter und bietet den Besuchern nach dem informativen Rundgang über die Messe auch noch einen rundum perfekten Samstag oder Sonntag.

Die Geschäfte der Schwetzinger Innenstadt haben im Übrigen ebenfalls extralang geöffnet. Am Samstag bis 18 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. So werden auch 2018 weit über 10 000 Besucher in Schwetzingen zur 12. EnergieMesse Rhein-Neckar erwartet. zg

