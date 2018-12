Auf geht’s zur finalen Runde

Jetzt heißt es noch einmal Vollgas geben und in die Weihnachtssaison durchstarten, denn der kurfürstliche Weihnachtsmarkt geht ab dem morgigen Donnerstag in seine finale Runde. Das Bühnenprogramm, bei dem sich lokale Gruppen und Vereine neben bekannten Sängern und Musikern zeigen, hält so manches Highlight bereit, das den abendlichen Genuss auf dem Weihnachtsmarkt so richtig abrundet.

Am morgigen Donnerstag um 18.30 Uhr treten die „Joyful Voices“ auf die Bühne, die Gospelmusik ausdrucksstark interpretieren und mit ihrem A-Capella-Gesang sicher Gänsehautatmosphäre aufkommen lassen. Am Freitag, 14. Dezember, ertönt um 17.30 Uhr die glockenklare Stimme von Laura Kirchgässner, die bereits am vergangenen Wochenende für ihren Gesang pure Bewunderung erntete. Am Samstag, 15. Dezember, gibt es Livemusik nonstop: Um 17 Uhr tritt Wörner Cocktail auf, um 18 Uhr die Sängerin Hanna Czarnecka und um 19 Uhr lässt Jonathan Zelter die Herzen höher schlagen. Der Mannheimer Newcomer am Schlagerhimmel ist mittlerweile ein bekannter Sänger und Songwriter, der mit seinem Album „Von Mannheim nach New York“ groß herauskam. Am Sonntag, 16. Dezember, folgt dann das musikalische Finale mit Michael Quast (18 Uhr) und Eden Noel (ab 19 Uhr). Noel stammt aus Haiti, lebt und arbeitet seit 1994 als Sänger und Pianist in Mannheim. Jazz, Soul, Gospel, Blues – es gibt nichts, was er nicht kann. Broadway-Musik kommt noch dazu – der Unterhaltungswert mit ihm ist garantiert und damit ein würdiger Schlusspunkt der achten Auflage des Winterwunderlands, auch wenn der Schnee fehlt.

Neben dem großen Musikangebot locken die zahlreichen Stände, die Besonderes bieten – etwa Krippen, Holzdeko sowie Leuchten, und zahlreiche Geschenkideen. Wer mit Kindern den Weihnachtsmarkt besucht, kann beim Bastelteam vom Casa Kunterbunt im Palais Hirsch vorbeischauen (Freitag, 17 bis 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag, 14.30 bis 19.30 Uhr). Am Samstag, 15 Uhr, können die Kleinen sogar zu Bühnenstars werden bei der Mittmachoper „Aida und der magische Zaubertrank“. Von 15.30 bis 19.30 Uhr ist der „Weihnachtsmann mit roter Kugel“ als Walking Act unterwegs.

Video Lokales Schwetzingen: Einstimmung auf den Weihnachtsmarkt 2018 Schwetzingen. Tanja Hamleh und Eden Noel stimmen während Pressekonferenz zur Programmvorstellung des kurfürstlichen Weihnachtsmarktes 2018 in Schwetzingen auf Bühnenhöhepunkte ein. Schwetzingen. Tanja Hamleh und Eden Noel stimmen während Pressekonferenz zur Programmvorstellung des kurfürstlichen Weihnachtsmarktes 2018 in Schwetzingen auf Bühnenhöhepunkte ein.

Spannende Themenführungen

Auch abseits des Weihnachtsmarktes gibt es Schönes zu entdecken. Zur kostümierten Stadtführung „Laternenführung durch das winterliche Schwetzingen“ lädt die Touristinformation am Samstag um 17 Uhr ein. Treffpunkt ist der Vorplatz vor St. Pankratius (6/4 Euro). Auch das Schloss hat am Sonntag um 14 Uhr eine besondere Führung im Programm: „Geadelt im Schlafzimmer – Mätressen am kurpfälzischen Hof“ (mit Anmeldungen unter der Nummer 06221/65 88 80. kaba/cat

Info: Ein Video zeigt Eden Noel: www.schwetzinger-zeitung.de

