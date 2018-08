Anzeige

Das Klavierstudio Worm-Sawosskaja für begabte Kinder und Jugendliche öffnete für zwei Tage seine Pforten für alle Interessierten. Es hatten sich mehr Teilnehmer beim Ferienprogramm gemeldet, als verfügbare Plätze da waren. Doch die Dozentinnen entschieden sich, ein paar Kinder von der Warteliste aufzunehmen.

Der erste Kurs „Auf Mozarts Spuren“ war für Kinder ab fünf Jahren ohne Vorkenntnisse konzipiert worden. Auf spielerische Art und Weise wurden die ersten Grundkenntnisse in Klavierspiel und Rhythmus vermittelt. Die Dozentinnen Viktoria Linzer und Ljubov Tesikowa hatten sich rund um das Märchen über den kleinen Wolferl und seine Schwester Nannerl viele Spiele überlegt. So geriet das Geschwisterpaar Mozart mal in einen Sturm, der am Flügel mit Blitz und Donner hörbar wurde.

Bei einem anderen Spiel wurde Rhythmus und Taktgefühl trainiert: Zur passenden Musik tanzten die Kinder mal auf Zehenspitzen, mal mit langen Schritten, jeweils um zu verstehen, wo kurze und wo lange Noten gespielt wurden. Ganz schwierig wurde es, als sie auf die betonte Note einen Ball werfen und auf die leichte Zählzeit wieder fangen mussten. Doch auch wenn es so manchen Erwachsenen vor Probleme stellt – ganz intuitiv und spielerisch begriffen es auch die Kleinsten der Gruppe.