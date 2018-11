Auf zum Event des Jahres!

Schwetzingen/Oftersheim.Kultige Events haben eine lange Tradition im Bellamar, denkt man beispielsweise an die legendäre Radio Sunshine-Party vor einigen Jahren, an die spaßigen Freibadfeste oder an die After-Works mit chilliger Loungemusik während der Sommermonate. Jetzt steht eine bisher einmalige Aktion auf dem Programm: die Disco-Pool-Party des Jahres!

„Herzlich willkommen zu unserem Mega-Event“, kündigt Bäderleiter Alexander Happold die Party der besonderen Art an, die am Samstag, 24. November, von 18 bis 21 Uhr im Bellamar über die Bühne gehen wird. Los geht’s bereits ab 14 Uhr mit Wasseraction für Groß und Klein sowie einem Gewinnspiel mit tollen Preisen, kreiert, aufbereitet und durchgeführt vom Bellamar-Team.

Tolle Lichteffekte im Bad

„Nach dem Warm-up geht der Wasserspaß dann ab 18 Uhr nahtlos in eine megacoole Disco-Pool-Party mit LED-Lichteffekten, Neon-Waterglobes, Tanz- und Chill-Attraktionen über“, macht Happold neugierig auf einen Abend, der fette Beats und coole Contests, ausgeflippte Wettbewerbe, bunte Wasserspielgeräte, viele Charthits und aktuelle Videoclips aus der Discoszene verspricht. Als Partner für die Aktion konnte man die Profi-Truppe „Zephyrus Disco-Team“ gewinnen, ein Unternehmen aus der Nähe von Bielefeld, das kreuz und quer im ganzen Land unterwegs ist und sich mit ihrem trendigen Konzept einen guten Namen in der Bäderwelt gemacht haben.

Das professionelle Animationsteam hat natürlich auch für die Bellamar-Fete das passende Equipment im Gepäck. „Kommt vorbei und rockt mit uns das Bellamar“, lädt Happold ein. Das ganze Paket gibt es übrigens zum normalen Eintrittspreis, versteht sich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018