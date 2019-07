Aufbruch 2016 lädt Manfred Kern ein

Nach dem E-Mail des kritischen Islam-Wissenschaftlers Hamed Abdel-Samad an den grünen Landtagsabgeordneten Manfred Kern hat jetzt der Sprecherrat der Initiative Aufbruch 2016 beschlossen, dem Schwetzinger Politiker eine Plattform zu bieten, um den Nachweis seiner demokratischen Gesinnung zu erbringen. Sie schlägt ihm vor, auf einer Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative den Zuhörern sein Verständnis von Demokratie nahezubringen. Dabei sollte er besonders die Punkte Meinungsvielfalt, offene Diskussion, Respekt vor anderen Überzeugungen und Toleranz ansprechen, die er allem Anschein nach sehr eigenwillig und extravagant interpretiert. So heißt es in einer Pressemitteilung von Pressesprecher Dr. Gunter Zimmermann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019