Auferstehungsfeier um 6 Uhr

An das letzte gemeinsame Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, erinnern die Kirchen an Gründonnerstag. Im Melanchthon-Haus wird heute zu einem Gottesdienst mit Tischabendmahl eingeladen. Pfarrer Steffen Groß hält diesen um 19 Uhr, mitgestaltet vom Kirchenchor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer. Während des Gottesdienstes gibt es ein klassisches Abendmahl und ein gemeinsames Abendessen mit Kartoffeln und Kräuterquark. Die neue Koordinatorin für die evangelischen Kindergärten, Birgit Brombacher, wird in diesem Gottesdienst vorgestellt und in ihr Amt eingeführt.

Am morgigen Karfreitag predigt Pfarrer Mathis Goseberg um 10 Uhr in der Stadtkirche zum Thema „Verraten, verspottet, verhöhnt und verlacht“, auch hier wird gemeinsam ein Abendmahl gefeiert. Der Kirchenchor unter Leitung von Detlev Helmer bereichert den Gottesdienst mit zur Karfreitagsliturgie passenden Liedern.

Schon morgens um 6 Uhr beginnt am Ostersonntag, 21. April, die Auferstehungsfeier im Melanchthon-Haus, gestaltet von Pfarrer Mathis Goseberg und dem Posaunenchor. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zum gemeinsamen Osterfrühstück eingeladen. Um 7.30 Uhr wird auf dem Friedhof eine Auferstehungsfeier von Pfarrer Steffen Groß zelebriert, auch hier unter Mitwirkung des Posaunenchores. In der Stadtkirche wird um 10 Uhr Gottesdienst mt Abendmahl gefeiert, gemeinsam gestaltet von Pfarrer Steffen Groß und Gemeindediakonin Margit Rothe sowie dem Posaunenchor.

Alle Kinder sind zum Kindergottesdienst eingeladen, der in der Stadtkirche um 10 Uhr beginnt und mit der Ostereiersuche hinter dem Lutherhaus fortgesetzt wird.

Zum Finale der Ostertage hält Pfarrer Mathis Goseberg am Ostermontag, 22. April, um 11.15 Uhr einen Gottesdienst in der St. Josefskapelle, Musik gibt es von Dorothee Strieker. Hier wird die Taufe gefeiert. zg

