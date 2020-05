Auffallend schöner weißer Schnurrbart

In der Breslauer Straße in Schwetzingen ist ein schwarz-weißer Kater zugelaufen. Wie der Tierschutzverein mitteilte, tauchte er dort vor etwa drei Wochen auf. Er sieht gepflegt aus, scheint auch noch nicht so alt zu sein, ist unkastriert, nicht gechippt und hat vorne weiße Söckchen und hinten weiße Stiefelchen. Auffallend sei sein schöner weißer Schnurrbart.

Da er immer zum Fressen kommt und auch häufig hungrig ist, wird von den Mitarbeitern des Tierschutzvereins vermutet, dass er hier nicht wohnt. Wer das Tier oder den Besitzer kennt oder weiß, wohin er gehört meldet sich beim Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung unter Telefon 06202/2 94 83 oder 0173/4 54 02 54. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020