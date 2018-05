Anzeige

Drei herausragende Ereignisse prägten das Jahr 2017, fasste der Vorsitzende der Hospizgemeinschaft Region Schwetzingen, Franz Hauns, während der Mitgliederversammlung im „Grünen Hof“ in seinem Rechenschaftsbericht zusammen.

Er nannte dabei die Hospizwoche Ende März mit dem abschließenden Benefizkonzert des Kammerorchesters der Freien Waldorfschule Mannheim in der Kirche Sankt Pankratius Schwetzingen. Auch der Umzug der Geschäftsstelle im August vom GRN-Seniorenzentrum in die Markgrafenstraße gehörte zu den nennenswerten Ereignissen und schließlich der Start des Projektes „Hospiz macht Schule“ in der Jahnschule in Brühl.

Kontakt Hospizgemeinschaft Region Schwetzingen, Markgrafenstraße 2/9, 68723 Schwetzingen, Telefon: 06202/4 09 10 09, Fax: 06202/4091 129, Hospiztelefon: 0171/8 58 19 87, E-Mail: hospizgemeinschaft@web.de, www.hospizgemeinschaft-schwetzingen.de Nächster Trauertreff: Freitag, 8. Juni, 16 bis 17.30 Uhr im Hebelsaal des Hebel-Hauses, Hildastraße 4a.

Blumen von Ingrid Gottfried

Koordinatorin Claudia Dieter konnte in ihrem Bericht mit „Zahlen“ die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizbegleiter würdigen. Im Vergleich zum Vorjahr, so Dieter, sei die Anzahl der Begleitungen gleich geblieben. Sie freute sich vor allem über das neue Beratungszimmer, das auch am „Tag der offenen Tür“ im Oktober vorgestellt wurde.